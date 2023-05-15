«الكهرباء» تستبدل المحول الثالث المتضرر جراء حريق محطة الهضبة

القاهرة - بوابة الوسط

نقلت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الإثنين، محمولاً ضخمًا يزن قرابة 100 طن، لتركيبه بدل التالف بمحطة الهضبة، عقب تضرره جراء الحريق المندلع مساء السبت.

ونشرت الشركة عبر صفحتها على «فيسبوك»، جانبًا من عملية نقل المحول الجديد تحت حراسة الشرطة الكهربائية نظرًا لكبر حجمه، لافتةً إلى أن أعمال الإصلاح والصيانة مستمرة على قدم وساق لإصلاح الأعطال التي خلّفها الحريق.

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وبعد استكمال ربط المحول رقم 3، أمس الأحد، وإدخاله للعمل والذي أدّى لعودة الكهرباء إلى المناطق المنقطة عنها، استكملت اليوم أعمال الصيانة بوتيرة سريعة داخل محولات محطة الهضبة جهد 30/220 ك ف.

وأضافت أن الأعمال جارية لاستكمال تنظيف مجرى الكوابل، وسحب التالف منها، ووضع بدلاً عنها الكوابل الجديدة لربط المحول الآخر رقم 2 لشحنه وإدخاله للخدمة لتعزيز قدرة عمل المحول رقم 3 الذي تم ربطه أمس، ومع تركيب المحول الثالث تكون المحطة عادت للعمل بكامل محولاته الثلاثة.

ونشب حريق داخل محولات محطة الهضبة، مما أدى لإلحاق الضرر بالمحول رقم 1، الأمر الذي ترتب عليه فصل التيار الكهربائي عن منطقة الهضبة الخضراء والمناطق المجاورة.

جانب من عملية نقل المحول، الإثنين 15 مايو 2023 (الشركة العامة للكهرباء)