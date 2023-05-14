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الكهرباء تتعهد بإصلاح أضرار حريق محطة الهضبة في غضون الساعات

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 14 مايو 2023, 07:23 مساء
الكهرباء تتعهد بإصلاح أضرار حريق محطة الهضبة في غضون الساعات
إصلاح الإعطال جراء حريق محطة الهضبة، الأحد 14 مايو 2023 (الشركة العامة للكهرباء)
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قالت الشركة العامة للكهرباء إن مهندسي وفنيي الشركة يواصلون العمل لإصلاح الأعطال التي سبَّبها الحريق داخل محطة الهضبة في طرابلس، وذلك لإرجاع التيار الكهربائي على المناطق المنقطع فيها في غضون ساعات.

وأضافت، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن الحريق سبب أضرارًا جسيمة ترتب عنها إيقاف عمل كامل المحطة؛ بسبب ضرر مجرى الكوابل الأرضية الرابطة بين المحولات الثلاثة.

إجراءات إصلاح الأعطال
وكمرحلة أولى، تشير الشركة إلى معاينة الضرر وتنظيف وسحب كامل الأسلاك الأرضية، وعزل أسلاك المحول المحترق عن المحولات السليمة، وإحضار كوابل بديلة على مدى المحولات، من ثم توصيلها بالمحولين السليمين وتغذيتهما بالتيار الكهربائي الذي سينتج عنه عودة استقرار المحطة، ورجوع الكهرباء إلى المناطق في غضون الساعات المقبلة.

وطمأنت الشركة المواطنين بأن مهندسي وفنيي الشركة يعملون تحت إشراف مباشر من رئيس مجلس الإدارة لإصلاح العطل وإرجاع التيار الكهربائي بأسرع وقت لتعود الشبكة مستقرة.

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حريق محطة الهضبة
وفي وقت سابق اليوم، بدأت لجنة الخبراء الجنائية المكلفة من قبل النائب العام، معاينة موقع حريق محطة الهضبة، لمعرفة أسباب الحادث، الذي تشكك شركة الكهرباء في كونه «مدبرًا».

وقالت الشركة العامة للكهرباء، في بيان، إن اللجنة أخذت عينات من المكان وفحصت المحول المتضرر والأسلاك وكامل المنطقة، بالإضافة لأخذ آخر تسجيل لقراءات عدادات الحرارة والزيت والتبريد الخاصة بالمحول وتأكيد تسجيلات أجهزة القياس بغرفة التحكم بالمحطة.

ونشب حريق داخل محولات محطة الهضبة مما أدى لإلحاق الضرر بالمحول رقم 1، الأمر الذي ترتب عليه فصل التيار الكهربائي عن منطقة الهضبة الخضراء والمناطق المجاورة.

إصلاح الإعطال جراء حريق محطة الهضبة، الأحد 14 مايو 2023 (الشركة العامة للكهرباء)
إصلاح الإعطال جراء حريق محطة الهضبة، الأحد 14 مايو 2023 (الشركة العامة للكهرباء)
إصلاح الإعطال جراء حريق محطة الهضبة، الأحد 14 مايو 2023 (الشركة العامة للكهرباء)
إصلاح الإعطال جراء حريق محطة الهضبة، الأحد 14 مايو 2023 (الشركة العامة للكهرباء)
إصلاح الإعطال جراء حريق محطة الهضبة، الأحد 14 مايو 2023 (الشركة العامة للكهرباء)
إصلاح الإعطال جراء حريق محطة الهضبة، الأحد 14 مايو 2023 (الشركة العامة للكهرباء)
إصلاح الإعطال جراء حريق محطة الهضبة، الأحد 14 مايو 2023 (الشركة العامة للكهرباء)
إصلاح الإعطال جراء حريق محطة الهضبة، الأحد 14 مايو 2023 (الشركة العامة للكهرباء)
إصلاح الإعطال جراء حريق محطة الهضبة، الأحد 14 مايو 2023 (الشركة العامة للكهرباء)
إصلاح الإعطال جراء حريق محطة الهضبة، الأحد 14 مايو 2023 (الشركة العامة للكهرباء)
إصلاح الإعطال جراء حريق محطة الهضبة، الأحد 14 مايو 2023 (الشركة العامة للكهرباء)
إصلاح الإعطال جراء حريق محطة الهضبة، الأحد 14 مايو 2023 (الشركة العامة للكهرباء)
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