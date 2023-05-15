القطراني يضم 137 مشروعًا لجهاز المشاريع الزراعية والحيوانية

القاهرة - بوابة الوسط

أصدر وزير الزراعة والثروة الحيوانية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، حسين القطراني، قرارًا بنقل تبعية 137 مشروعًا إلى جهاز تنمية واستثمار المشاريع الزراعية والحيوانية بجميع أصولها وموظفيها.

وأفادت الوزارة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، بأن القرار رقم 434 لسنة 2023م، والذي يتعلق بضم المشاريع الزراعية والحيوانية إلى جهاز تنمية واستثمار المشاريع الزراعية والحيوانية، يأتي في إطار الجهود المستمرة لتطوير القطاع الزراعي والحيواني في البلاد، وتعزيز قدراته ورفع كفاءته، وتحقيق التنمية المستدامة.

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وأضافت أن القرار يهدف إلى «تحسين جودة الإنتاج وتوفير فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، كما يسعى إلى تحسين إدارة هذه المشاريع وتطويرها بشكل فعّال واستثماري»، وذلك بالتعاون مع جهاز تنمية واستثمار المشاريع الزراعية والحيوانية.

وطالب الوزير الجهات المعنية بالالتزام بأحكام القرار واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه، والعمل بالتنسيق مع تنمية واستثمار المشاريع الزراعية والحيوانية لتحقيق الأهداف الرامية إلى تطوير القطاع الزراعي والحيواني في البلاد.

واختتمت الوزارة بأن هذه الخطوة تعتبر جزءًا من «جهود الوزارة المستمرة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستثمار في القطاع الزراعي والحيواني، وتحقيق الاكتفاء الذاتي للمنتجات الزراعية والحيوانية في البلاد».