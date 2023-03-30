الدبيبة يؤكد على تفعيل المشروعات الزراعية والتعاون مع القطاع الخاص لتحقيق الاكتفاء الذاتي

القاهرة - بوابة الوسط

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة على «التركيز على تفعيل المشروعات الزراعية والاهتمام بها، والتعاون مع القطاع الخاص للوصول إلى الاكتفاء الذاتي في البنود الأساسية»، متعهداً «توفير احتياجات جهاز الشرطة الزراعية ليقوم بدوره في حماية الأراضي الزراعية» وفق منصة «حكومتنا».

جاء تأكيد الدبيبة خلال اجتماع موسع عقده ظهر اليوم الخميس مع مديري الإدارات والمكاتب والجهات التابعة لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية بديوان الوزارة في طرابلس، بحضور وكلاء الوزارة ووزير الاقتصاد والتجارة المكلف سهيل أبوشيحة، ونائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة المكلف حسين القطراني، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء..

- السودان يكشف اتفاقا مع «الوحدة» لاستئناف تصدير اللحوم والمواشي إلى ليبيا

- وفد من وزارة الزراعة يشارك في اجتماع الجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الزراعية بنواكشوط

وقالت منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك» إن زيارة الدبيبة إلى وزارة الزراعة والثروة الحيوانية جاءت لمتابعة أوضاع الوزارة والوقوف على خطتها للعام 2023.

الإجراءات المتخذة لتوريد الأعلاف والأسمدة وتفعيل المشروعات الزراعية

وأضافت أن اجتماع الدبيبة مع قيادات الوزارة «خصص لمتابعة الإجراءات المتخذة من الوزارة لتوفير الأعلاف للمربين، وتوريد السماد والأدوية والمبيدات للمزارعين، ومناقشة خطة الوزارة لتفعيل المشروعات الزراعية ومشاركة القطاع الخاص في هذه المشروعات، كما تمت مناقشة دور الشركة الليبية للأسمدة في توفير اليوريا للمزارعين».

زيادة الكمية المخصصة لوزارة الزراعة من اليوريا

ونوهت منصة «حكومتنا» إلى أن الزيارة جرى خلالها «الاتفاق على ضرورة زيادة الكمية المخصصة لوزارة الزراعة من اليوريا لتغطية الاحتياج المحلي، والبدء الفعلي في دعم الأعلاف للمربين، وتقديم كافة التسهيلات لهم، وكذلك البدء في إجراءات توفير الأسمدة والأدوية والمبيدات».

اجتماع الدبيبة مع قيادات وزارة الزراعة، الخميس 30 مارس 2023. (حكومتنا)

زيارة الدبيبة إلى وزارة الزراعة، الخميس 30 مارس 2023. (حكومتنا)