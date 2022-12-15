القطراني يتسلم مشروع قانون جهاز الشرطة الزراعية

القاهرة - بوابة الوسط

تسلم نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، وزير الزراعة والثروة الحيوانية المكلف، حسين القطراني، مشروع قانون جهاز الشرطة الزراعية.

جاء ذلك خلال لقائه رئيس ونائب رئيس ومدير عام الجهاز، بحضور وكيلي الوزارة للشؤون الفنية محمد عكيكة، وشؤون الديوان والاستصلاح الزراعي، محمد التركي، حيث سيعرض المشروع على «الجسم التشريعي» لاعتماده، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأربعاء.

ملف المرتبات

وتابع القطراني، خلال اجتماع آخر مع مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بديوان الوزارة، أبوبكر الزوبي، وبعض موظفي ومنسقي القطاعات بالوزارة، ما أنجز من عمليات إدخال ومطابقة للبيانات المالية بمنظومة مرتبات العاملين بالوزارة.

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وشدد على ضرورة إجراء المطابقة وتنظيم التسويات مع وزارة المالية، كما استعرض اللقاء المشكلات والصعوبات التي تواجه عمل الإدارات والمكاتب، واقتراح الحلول المناسبة لها.