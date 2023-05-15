انطلاق امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني لسنوات النقل في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

بدأ اليوم الإثنين، قرابة 20 ألف طالب وطالبة بجميع سنوات النقل في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي بكافة المدارس التابعة لمراقبة التربية والتعليم في سرت، امتحانات الدور الأول للفصل الدراسي الثاني للعام 2022 - 2023.

وقال مدير قسم الإعلام والتواصل بالمراقبة محمود عبدالسيد لـ«بوابة الوسط» إن الطلاب الذين يؤدون الامتحانات اليوم هم من الصف الرابع وحتى الصف الثاني الثانوي بأقسامه الثلاثة العلمي والديني والأدبي، وفق الجداول المعدة مسبقًا من مكتب الدراسة والامتحانات بالمراقبة.

- بالصور.. انتظام امتحانات «النقل» في بني وليد

- بالصور: الطلاب في لجان امتحانات النقل وتحذيرات من الغش

- أكثر من مليون و278 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحانات النقل بالتعليم الأساسي والثانوي

وأفاد عبدالسيد بأن مراقب التربية والتعليم في سرت مفتاح عبدالكافي تفقد لجان الامتحانات بمدرسة «سناء يوسف للتعليم الأساسي» ومدرسة «17 فبراير للتعليم الثانوي» ومدرسة «النهضة المتميزة للتعليم الخاص الثانوية» للاطلاع على عمل لجان النظام والمراقبة وكشوفات الرصد وأرقام الجلوس والأرقام السرية والاطمئنان على سير الامتحانات لسنوات النقل والدراسة للشهادة الثانوية.

الضوابط المنظمة للامتحانات

وشدّد عبدالكافي خلال جولته على ضرورة الالتزام بالضوابط المنظمة للامتحانات وأن يجري تصحيح نماذج الإجابة داخل المدارس ومنع اصطحابها إلى الخارج، مؤكدًا على ضرورة الاحتفاظ بأوراق الإجابة لمدة لا تقل عن سنة كاملة.

واستمع مراقب التربية والتعليم في سرت خلال جولته لملاحظات التلاميذ داخل اللجان كما راجع مجموعة من أوراق الأسئلة لدى التلاميذ، مثنيًا على الجهود المبذولة من إدارة المدرسة لطباعة الأسئلة ووضوحها، كما شكر المعلمات وثمّن جهودهن خلال العام المدرسي متمنيًا التوفيق والنجاح للجميع.

امتحانات الفصل الدراسي الثاني لسنوات النقل في إحدى مدارس سرت. (الإنترنت)

امتحانات الفصل الدراسي الثاني لسنوات النقل في إحدى مدارس سرت. (الإنترنت)