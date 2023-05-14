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بالصور: الطلاب في لجان امتحانات النقل وتحذيرات من الغش

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 14 مايو 2023, 11:09 صباحا
بالصور: الطلاب في لجان امتحانات النقل وتحذيرات من الغش
طلاب يؤدون امتحانات النقل في إحدى المدارس الليبية، 14 مايو 2023. (وزارة التربية والتعليم)
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يواصل طلاب وطالبات النقل بالتعليم الأساسي والثانوي في المدارس الليبية، اليوم الأحد، أداء الامتحانات النهائية التي بدأت في وقت سابق اليوم وتستمر على مدى أسبوعين.

ونشرت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صورا لانتظام الطلاب في لجان الامتحانات.

وحسب أرقام رسمية، تقدم للامتحانات التي تستمر أسبوعين نحو مليون و278 ألفا و146 طالبا وطالبة يدرسون فِي الصفوف الرابع والخامس والسادس والسابع والثامن من مرحلة التعليم الأساسي، والأول والثاني من مرحلة التعليم الثانوي، بواقع نحو مليون و40 ألفا و648 طالبا وطالبة في مرحلة التعليم الأساسي، و273 ألفا و498 طالبا وطالبة في مرحلة التعليم الثانوي.

تحذيرات من الغش في امتحانات النقل
وجددت وزارة التربية والتعليم والمركز الوطني تحذير التلاميذ والطلاب من «اصطحاب الهاتف النقال، وآلات التَّسجيل، أو أي أجهزة إلكترونية، بالإضافة إلى الآلة الحاسبة المُخزنة وكل ما يتعلق بِالمواد الدراسية من كتب ومذكرات، وكراسات داخل قاعة الامتحان، باعتبار أن اِصطحابها حالة من حالات الغش».

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وَقال وزير التربية والتّعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة مُوسى المقريف، «عدم التهاون مع حالات الغش، ومن يساعد عليه»، وشدد على «ضرورة التعامل معها بِصرامة تضمن الحد من الغش، وعدم تكراره».

وحددت المادة (25) من قرَار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة رقم (1013 لِسنة 2022) بأن يدرس تلامِيذ الصفين الرابع والخامس بنظام عام دِراسي، ويجري تقييمهم من خِلال فترتين، وامتحان نهاية العام يُشرف عليه مُعلم المادة المختص.

طلاب يؤدون امتحانات النقل في إحدى المدارس الليبية، 14 مايو 2023. (وزارة التربية والتعليم)
طلاب يؤدون امتحانات النقل في إحدى المدارس الليبية، 14 مايو 2023. (وزارة التربية والتعليم)
طلاب يؤدون امتحانات النقل في إحدى المدارس الليبية، 14 مايو 2023. (وزارة التربية والتعليم)
طلاب يؤدون امتحانات النقل في إحدى المدارس الليبية، 14 مايو 2023. (وزارة التربية والتعليم)
طلاب يؤدون امتحانات النقل في إحدى المدارس الليبية، 14 مايو 2023. (وزارة التربية والتعليم)
طلاب يؤدون امتحانات النقل في إحدى المدارس الليبية، 14 مايو 2023. (وزارة التربية والتعليم)
بالصور: الطلاب في لجان امتحانات النقل وتحذيرات من الغش
طلاب يؤدون امتحانات النقل في إحدى المدارس الليبية، 14 مايو 2023. (وزارة التربية والتعليم)
طلاب يؤدون امتحانات النقل في إحدى المدارس الليبية، 14 مايو 2023. (وزارة التربية والتعليم)
طلاب يؤدون امتحانات النقل في إحدى المدارس الليبية، 14 مايو 2023. (وزارة التربية والتعليم)
طلاب يؤدون امتحانات النقل في إحدى المدارس الليبية، 14 مايو 2023. (وزارة التربية والتعليم)
طلاب يؤدون امتحانات النقل في إحدى المدارس الليبية، 14 مايو 2023. (وزارة التربية والتعليم)
طلاب يؤدون امتحانات النقل في إحدى المدارس الليبية، 14 مايو 2023. (وزارة التربية والتعليم)
طلاب يؤدون امتحانات النقل في إحدى المدارس الليبية، 14 مايو 2023. (وزارة التربية والتعليم)
طلاب يؤدون امتحانات النقل في إحدى المدارس الليبية، 14 مايو 2023. (وزارة التربية والتعليم)
طلاب يؤدون امتحانات النقل في إحدى المدارس الليبية، 14 مايو 2023. (وزارة التربية والتعليم)
طلاب يؤدون امتحانات النقل في إحدى المدارس الليبية، 14 مايو 2023. (وزارة التربية والتعليم)
طلاب يؤدون امتحانات النقل في إحدى المدارس الليبية، 14 مايو 2023. (وزارة التربية والتعليم)
طلاب يؤدون امتحانات النقل في إحدى المدارس الليبية، 14 مايو 2023. (وزارة التربية والتعليم)
طلاب يؤدون امتحانات النقل في إحدى المدارس الليبية، 14 مايو 2023. (وزارة التربية والتعليم)
طلاب يؤدون امتحانات النقل في إحدى المدارس الليبية، 14 مايو 2023. (وزارة التربية والتعليم)
طلاب يؤدون امتحانات النقل في إحدى المدارس الليبية، 14 مايو 2023. (وزارة التربية والتعليم)
طلاب يؤدون امتحانات النقل في إحدى المدارس الليبية، 14 مايو 2023. (وزارة التربية والتعليم)
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