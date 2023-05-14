بالصور.. انتظام امتحانات «النقل» في بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد

بدأت اليوم الأحد، في المدارس التابعة لمراقبة التعليم في بني وليد، امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي (2022- 2023)، لسنوات النقل بمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي.

وقال مدير مكتب التعليم الثانوي بمراقبة التعليم في بني وليد، ميلاد انتيفة، في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن الامتحانات تسير بشكل طبيعي، وأن جميع اللجان تعمل وفق الخطة، ولا توجد أي مشاكل حتى الآن.

42 مدرسة تعليم أساسي، و13 الثانوي

وانطلقت الامتحانات لجميع السنوات من الصف الرابع إلى الثاني الثانوي، وفق خطة أعدها مكتب الامتحانات، بالتنسيق مع مراقبة التعليم بني وليد، وفق انتيفة.

- بالصور: الطلاب في لجان امتحانات النقل وتحذيرات من الغش

- أكثر من مليون و278 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحانات النقل بالتعليم الأساسي والثانوي

- مع اقتراب امتحانات النقل.. المقريف: لا تهاون مع الغش.. وذوي الهمم على رأس أولوياتنا

وأوضح أن عدد المدراس التابعة لمكتب التربية والتعليم في بني وليد، التي تجرى فيها الامتحانات نحو 42 مدرسة للتعليم الأساسي، والثانوي 13 مدرسة، بالإضافة إلى مدرسة التعليم الديني، وعدد 23 مدرسة للتعليم الخاص.

من إحدى لجان امتحانات النقل بمرحلة النقل في التعليم الأساسي ببني وليد، 14 مايو 2023. (بوابة الوسط)

من إحدى لجان امتحانات النقل بمرحلة النقل في التعليم الأساسي ببني وليد، 14 مايو 2023. (بوابة الوسط)

من إحدى لجان امتحانات النقل بمرحلة النقل في التعليم الأساسي ببني وليد، 14 مايو 2023. (بوابة الوسط)

من إحدى لجان امتحانات النقل بمرحلة النقل في التعليم الأساسي ببني وليد، 14 مايو 2023. (بوابة الوسط)

من إحدى لجان امتحانات النقل بمرحلة النقل في التعليم الأساسي ببني وليد، 14 مايو 2023. (بوابة الوسط)

من إحدى لجان امتحانات النقل بمرحلة النقل في التعليم الأساسي ببني وليد، 14 مايو 2023. (بوابة الوسط)