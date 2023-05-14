مسار توحيد «المركزي» في مباحثات الكبير وباتيلي

القاهرة - بوابة الوسط

قال المصرف المركزي، إن المحافظ الصديق الكبير، بحث مع المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، مبادرات التعاون مع الأطراف والمؤسسات المحلية والدولية في تعريز الإفصاح والشفافية، ومسار التوحيد.

والتقى الكبير وباتيلي في العاصمة طرابلس، اليوم الأحد، وفق تغريدة للمصرف المركزي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر». وبحث الاجتماع «جُهود مصرف ليبيا المركزي في تحقيق الاستقرار المالي والنقدي، والمحافظة على الاستدامة المالية للدولة».

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لقاءات باتيلي مع الأطراف الليبية

ومنذ الأربعاء الماضي، أجرى باتيلي سلسلة لقاءات ومشاورات مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، علاوة على أعضاء لجنة (6+6) المكلفة بوضع القوانين الانتخابية.