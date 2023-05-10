المنفي يبحث مع باتيلي التقدم المحرز في الملفات الأساسية للوصول إلى الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

بحث رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، مع الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، التقدم المحرز في الملفات الأساسية للوصول إلى الانتخابات، وذلك خلال لقائهما بمقر المجلس الرئاسي في طرابلس اليوم الأربعاء.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن لقاء المنفي وباتيلي «تمحور حول التقدم المحرز في الملفات الأساسية للوصول إلى الانتخابات خلال العام 2023، من تعزيز مشروع المصالحة الوطنية وتوحيد الجهود الأمنية والعسكرية والآلية الوطنية الشاملة لإدارة عوائد النفط وتحديد أولويات الإنفاق، وبحث سبل دعم لجنة (6+6) لإنجاز مسؤولياتها في أقرب الآجال».

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وأضاف المكتب الإعلامي أن المنفي أكد بدوره لباتيلي «ضرورة الملكية الوطنية لكامل العملية السياسية الليبية ومرتكزاتها ومساراتها».

ويأتي لقاء باتيلي مع المنفي في إطار حشد الدعم للعملية السياسية التي تجري برعاية الأمم المتحدة والتي تأمل أن تتوج بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية قبل نهاية العام الجاري.

باتيلي خلال لقائه مع المنفي، الأربعاء 10 مايو 2023. (المجلس الرئاسي)