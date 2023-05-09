المنفي يثني على دور السفير الإيطالي خلال وجوده في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أثنى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي على دور السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو غريمالدي، خاصة خلال تواجده داخل ليبيا في السنوات الأخيرة، رغم كل الظروف التي مرت بها البلاد من أزمات متتالية، معربًا عن تقديره لجمهورية إيطاليا رئيسًا وحكومةً وشعبًا، وفق المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

واستقبل المنفي بمقر المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس، اليوم الثلاثاء، السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو غريمالدي، وذلك لمناسبة انتهاء فترة عمله في ليبيا.

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وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إن غريمالدي نقل في مستهل اللقاء مع المنفي تحيات الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، مشيدًا بالدور المهم الذي لعبه المجلس الرئاسي في تحقيق السلام والاستقرار في مختلف مناطق ليبيا بعد وقفه لإطلاق النار وتوحيد مؤسسات الدولة.

والتقى السفير الإيطالي لدى ليبيا خلال اليومين الماضيين كلًا من رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، ووزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، وذلك في ختام مهمته في طرابلس.