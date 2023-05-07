المنقوش تستقبل السفير الإيطالي بمناسبة انتهاء مهامه في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

استقبلت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش، سفير إيطاليا لدى ليبيا جوزيبي بوتشنو غريمالدي بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة طرابلس، بمناسبة انتهاء مهامه كسفير لدى ليبيا.

وأشادت المنقوش بـ«جهود جوزيبي، التي بذلها سفيرًا مقيمًا خلال فترتي عمله 2011 و2019، في تعزيز أواصر الصداقة بين البلدين»، بحسب بيان نشرته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

- بوتشينو: الوضع في ليبيا لا يمكن أن يدوم وقد يقود لمواجهات خطيرة

وأضاف البيان أن المنقوش أشادت أيضًا بـ«دور البعثة الدبلوماسية الإيطالية التي لم تغادر ليبيا رغم كل الظروف التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية».

في حين نقل البيان عن السفير الإيطالي «شكره وامتنانه للتسهيلات التي قدمتها له وزارة الخارجية وحكومة الوحدة الوطنية خلال فترة عمله في البلاد».