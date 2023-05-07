الدبيبة يؤكد أهمية استمرار تعاون إيطاليا مع المؤسسات الليبية

القاهرة - بوابة الوسط

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، أهمية استمرار تعاون إيطاليا مع المؤسسات الليبية، خاصة في مجال مواصلة عودة الشركات الإيطالية لليبيا، مشددًا على ضرورة بدء التحضيرات لملتقى الشراكة «الليبية - الإيطالية»، وتسريع عودة فتح الأجواء بين ليبيا وإيطاليا والاتحاد الأوروبي، وفق منصة «حكومتنا».

جاء تأكيد الدبيبة خلال استقباله السفير الإيطالي جوزيبي بوتشينو غريمالدي، في مكتبه بمقر رئاسة مجلس الوزراء في العاصمة طرابلس، اليوم الأحد، بمناسبة انتهاء مهمته في ليبيا التي طالت عشر سنوات.

الدبيبة يشيد بالسفير الإيطالي

وقالت منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الدبيبة أشاد خلال لقائه مع السفير جوزيبي بوتشينو باستمرار البعثة الدبلوماسية الإيطالية في العمل من ليبيا دون انقطاع خلال السنوات الماضية.

- المنقوش تستقبل السفير الإيطالي بمناسبة انتهاء مهامه في ليبيا

وأضافت منصة «حكومتنا» أن اجتماع الدبيبة مع السفير الإيطالي تطرق إلى استعراض التطورات الإقليمية والدولية في القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، والتحديات التي تواجههما في ملف الهجرة غير الشرعية.

وفي وقت سابق اليوم، التقى السفير الإيطالي مع وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش التي أشادت من جانبها بالجهود التي بذلها سفيرًا مقيمًا خلال فترتي عمله في ليبيا وحرصه على تعزيز أواصر الصداقة بين البلدين، بحسب بيان نشرته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».