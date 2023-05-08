بالصور: وفد ماليزي يزور جناح شركة الحديد والصلب في معرض طرابلس الدولي

القاهرة - بوابة الوسط

زار وفدٌ من الغرفة الليبية الماليزية جناح الشركة الليبية للحديد والصلب في معرض طرابلس الدولي للاطلاع والتعرف على واحدة من أكبر وأهم الشركات الصناعية في البلاد، وفق بيان صادر عن الشركة.

وأكدت رئيس مجلس إدارة الغرفة الماليزية عزيزة أوانق إعجابها بهكذا صناعة استراتيجية، مضيفةً أنها ستحاول زيارة الشركة للاجتماع بمسؤوليها ودراسة مدى التعاون في هذا المجال. ورافق الوفد الماليزي المدير التنفيذي لمعرض طرابلس الدولي أبوبكر قنونة.

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وكر مخدرات في النواحي الأربع

وفي وقت سابق، داهم أفراد جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية فرع جنوب طرابلس وكرا للاتجار بالمخدرات في منطقة القيوا داخل نطاق منطقة النواحي الأربع. وشملت المضبوطات 1510 أقراص نوع «ترامادول»، وكميات من مخدر الحشيش توزعت بواقع 19 قطعة كبيرة، و82 قطعة مختلفة الأحجام، لتقدر إجمالي الكمية بنحو اثنين كيلوغرام تقريبا.

الوفد الليبي في جناح الشركة الليبية للحديد والصلب في معرض طرابلس الدولي. (الصفحة الرسمية للشركة)

الوفد الليبي في جناح الشركة الليبية للحديد والصلب في معرض طرابلس الدولي. (الصفحة الرسمية للشركة)