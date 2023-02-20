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شركة الحديد والصلب: إمكانية تخصيص فرع للقطب الصناعي التكنولوجي في مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 20 فبراير 2023, 08:56 مساء
شركة الحديد والصلب: إمكانية تخصيص فرع للقطب الصناعي التكنولوجي في مصراتة
رئيس الشركة الليبية للحديد والصلب في اجتماعه مع ممثلين عن القطب الصناعي التكنولوجي، 20 فبراير 2023 (شركة الحديد والصلب)
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أعلنت الشركة الليبية للحديد والصلب إمكانية تخصيص فرع لـ«القطب الصناعي التكنولوجي» في مدينة مصراتة، عقب لقاء لرئيس مجلس إدارة الشركة محمد الفقيه اليوم الإثنين مع ممثلين اثنين عن القطب.

وقالت الشركة في بيان إن القطب «جهة مستحدثة مقرها مدينة الزاوية تتبع وزارة الصناعة وتعنى بالبرامج العلمية تدعم الابتكار وريادة الأعمال وتطوير البحث العلمي وتحويل المعرفة إلى سلعة ولها علاقة بالبحث والتطوير في عدة مجالات».

وأضافت أن الاجتماع ناقش إمكانية التعاون ودعم أصحاب المشاريع والأفكار ومدى إمكانية تخصيص فرع للقطب داخل مدينة مصراتة

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ما هو القطب الصناعي التكنولوجي؟
وأسست حكومة الوحدة الوطنية الموقتة «القطب الصناعي التكنولوجي» بناء على القرار رقم 948 لسنة 2022، مع تبعيته لوزارة الصناعة والمعادن، وأن يكون مقره الرئيسي المنطقة الصناعية بالزاوية.

ومن أهداف هذا الكيان: توفير بيئة عمل ملائمة للإبداع والابتكار الصناعي التكنولوجي، وتوفير مساحات عمل وبيئة عمل مناسبة للشركات الصناعية المحلية والدولية.

وكذلك، تهيئة بيئة علمية للأبحاث والدراسات الجامعية والأكاديمية وإجراء التجارب العلمية والمنافسات التي تنتهي بمنح شهادات في براءات الاختراع، والاستفادة من المصادر والثروات الطبيعية والإمكانات المتوفرة لإقامة صناعات متطورة.

ومن حق القطب، إبرام العقود والاتفاقيات المحلية والدولية والدخول في مشروعات من شأنها تنمية موارده أو المشاركة مع أي جهة أو مؤسسة أو شركة أو أفراد، بعد الحصول على الموافقات اللازمة وفقا للتشريعات السارية

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