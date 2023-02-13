شركة الحديد الصلب: تصدير 8 آلاف طن إلى تركيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة الليبية للحديد والصلب اليوم الإثنين شحن ثمانية آلاف طن من الحديد المقولب على الساخن «HBI» إلى تركيا.

وقالت الشركة إن السوق التركية من الأسواق العالمية الكبيرة في المنطقة، وتحظى فيه منتجاتها بثقة كبيرة وبطلب متزايد عليها.

نقص الغاز يعرقل إنتاج الشركة

وقبل أيام، عانت شركة الحديد والصلب من نقص في إمدادات الغاز الطبيعي، وقالت إنها تحتاج لكمية تتراوح بين 80 و120 مليون قدم مكعب يومياً، ليتسنى لها تشغيل مصانعها ووحداتها الإنتاجية.

وفي 2 فبراير الجاري، أشار رئيس مجلس إدارة الشركة محمد الفقيه إلى تطبيق خطة لتنفيذ وحدة رابعة للاختزال المباشر وفُرن للصهر، بطاقة إنتاجية تبلغ نحو 150 طناً، خلال السنوات الثلاث المقبلة، وهو ما يحتاج إلى مزيد من كميات الغاز الطبيعي والطاقة الكهربائية.

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اتفاق على تصدير عشرات الآلاف من أطنان الحديد

وأضاف الفقيه أن الجهات المنتجة والمزودة للغاز وعدت بالعمل على إيجاد حلول ناجعة وعاجلة في الفترة المقبلة، للتغلب على المشاكل والصعاب التي تقف حائلاً أمام كبار المستهلكين.

وفي 26 يناير، بدأت الشركة في تصدير 10 آلاف طن من الحديد المقولب على الساخن، موضحة أن عمليات التصدير استمرت بوتيرة مميزة لمختلف دول العالم، حتى تصل الكمية المُصدّرة خلال الفترة الحالية إجمالاً لـ64 ألف طن.

وتحدّث مدير عام التسويق بالشركة وليد بليبلو عن الاتفاق بين إدارة التسويق الخارجي بالشركة وعدد من الشركات الأجنبية، على تصدير 72 ألف طن من حديد التسليح لمختلف دول العالم.

كميات من الحديد والصلب خلال شحنها إلى تركيا، 13 فبراير 2023 (الشركة الليبية للحديد والصلب)

كميات من الحديد والصلب خلال شحنها إلى تركيا، 13 فبراير 2023 (الشركة الليبية للحديد والصلب)

كميات من الحديد والصلب خلال شحنها إلى تركيا، 13 فبراير 2023 (الشركة الليبية للحديد والصلب)