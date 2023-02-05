«الليبية للحديد والصلب»: نقص كبير في تدفق إمدادات الغاز

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس مجلس إدارة الشركة «الليبية للحديد والصلب» محمد عبدالملك الفقيه، إن الشركة تعاني نقصا كبيرا في تدفق إمدادات الغاز الطبيعي، مشيرا إلى أنها تحتاج لكمية تتراوح بين 80 و120 مليون قدم مكعب يوميا، ليتسنى لها تشغيل مصانعها ووحداتها الإنتاجية.

واحتضنت الشركة الخميس الماضي الاجتماع الثاني للعام الجاري، الخاص بلجنة تحديد احتياجات كبار مزودي ومستهلكي الغاز الطبيعي والوقود السائل البديل في ليبيا.

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الشركة الليبية للحديد والصلب: وحدة رابعة للاختزال المباشر

وأكد الفقيه عزم الشركة تنفيذ خطة لتنفيذ وحدة رابعة للاختزال المباشر وفُرن للصهر، بطاقة إنتاجية تبلغ نحو 150 طنا، خلال السنوات الثلاث القادمة، وهو ما يحتاج إلى مزيد من كميات الغاز الطبيعي والطاقة الكهربائية.

من جانبها أشارت الجهات المنتجة والمزودة للغاز إلى أنها ستعمل على إيجاد حلول ناجعة وعاجلة في الفترة المقبلة، للتغلب على المشاكل والصعاب التي تقف حائلا أمام كبار المستهلكين.

من جهة أخرى، نشرت الصفحة الرسمية للشركة صورا لشحن 17.500 طن من حديد التسليح على متن الناقلة «ليدي ديفينا».