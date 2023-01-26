ميناء شركة الحديد والصلب يصدر 10 آلاف طن

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت الشركة الليبية للحديد والصلب، اليوم الخميس، استمرار عمليات تصدير منتجات الشركة، إذ بدأ تصدير 10 آلاف طن من الحديد المقولب على الساخن.

وأوضحت الشركة أن عمليات التصدير استمرت بوتيرة مميزة لمختلف دول العالم، وبدأ ميناء الشركة تصدير الحديد المقولب على الساخن (HBI)، فيما ستتوالى عمليات التصدير لتصل الكمية المُصدرة خلال هذه الفترة إجمالا لـ64 ألف طن.

اتفاق مع شركات أجنبية على تصدير 72 ألف طن

وأكد مدير عام التسويق بالشركة وليد بليبلو، الاتفاق بين إدارة التسويق الخارجي بالشركة وعدد من الشركات الأجنبية، على تصدير 72 ألف طن من حديد التسليح لمختلف دول العالم.

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شركة الحديد والصلب تصدر منتجاتها إلى 38 دولة

ومن المتوقع تصدير أول شحنة من هذا الاتفاق نهاية يناير الجاري، وتبلغُ كميتها 12 ألف طن، على أن تجري عملياتُ تصدير باقي الكميات تباعا خلال الأسبوع الأول من فبراير المقبل.

وأضاف بليبلو: «هناك حركة دؤوبة يشهدها ميناء الشركة، وهو ما يؤكد ويُرسخ الاستقرار الذي تعيشه الشركة من ناحية تصدير منتجاتها لمختلف قارات العالم في الفترة الراهنة»، مشيرا إلى أن منتجات الشركة وصلت إلى 38 دولة بفضل الجودة والأسعار التنافسية.

سفينة تحمل كميات الحديد المصدرة من ميناء الشركة الليبية للحديد والصلب. (الشركة)

سفينة تحمل كميات الحديد المصدرة من ميناء الشركة الليبية للحديد والصلب. (الشركة)