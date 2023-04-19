الحويج يبحث مشاركة الشركات الإندونيسية في معرض طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج مع سفير إندونيسيا لدى ليبيا ديدي رفاعي الترتيبات الخاصة بمشاركة الشركات الإندونيسية في معرض طرابلس الدولي في دورته التاسعة والأربعين.

جاء ذلك في لقاء حضره رئيس لجنة الهيئة العامة للمعارض المهندس عصام العول والمدير العام للمعرض إسلام جعفر، حسب بيان وزارة الاقتصاد على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الثلاثاء.

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وتناول الاجتماع الاستعدادات الجارية لتنظيم المعرض، الذي من المقرر انطلاقه في شهر مايو المقبل، وسيشهد حضورًا واسعًا محليًا ودوليًا.