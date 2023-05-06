الدبيبة في افتتاح معرص طرابلس: نستهدف إعادة العاصمة لخارطة الاستثمار الدولي

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، إن حكومته تستهدف إعادة العاصمة طرابلس إلى خارطة الاستثمار الدولي، وتحويلها إلى وجهة جذب لجيرانها العرب والأفارقة والأشقاء في كل أنحاء العالم.

وأضاف الدبيبة في افتتاح معرض طرابلس الدولي في دورته 49، أن ما نعيشه اليوم لم يكن متاحا في سنوات الحرب والانقسام التي تركت أثارها المؤلمة والمخيفة في نفوس أبناء الشعب الليبي، منبها إلى استهداف حكومته البناء والتنمية والسلام واستكمال جميع المشروعات المتوقفة منذ عشرات السنين.

وعن معرض طرابلس الدولي، قال الدبيبة إنه من أقدم المعارض في أفريقيا والمنطقة العربية، فضلا عن كونه أول معرض عربي ينضم لعضوية الجمعية الدولية للمعارض، كما أنه عضوا مؤسسا للاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات في العام 1995.

- انطلاق معرض طرابلس الدولي اليوم

- الحويج يبحث مشاركة الشركات الإندونيسية في معرض طرابلس

- وزارة الاقتصاد: انعقاد الدورة الـ49 لمعرض طرابلس الدولي مايو المقبل

الدبيبة: تنظيم معرض طرابلس مؤشر إيجابي

واعتبر رئيس الحكومة أن تنظيم الدورة الجديدة للمعرض بمثابة مؤشر إيجابي على حماسة وجدية العاملين بوزارة الاقتصاد والقطاعات التجارية والقطاع الخاص في العمل من أجل استعادة النشاط الاقتصادي في ليبيا والتأسيس لمستقبل استثماري واعد.

وقال إن أعمال الصيانة والتطوير والتحديث والتوسعة المستمرة في أرض معرض طرابلس هي فرصة للقطاعين العام والخاص ليواصلا نشاطهما الداخلي والخارجي لدعوة المستثمرين والشركات الأجنبية؛ لبحث فرصة التعاون في ليبيا.

وأمس الجمعة، أجرى وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد الحويج، زيارة إلى معرض طرابلس الدولي، للاطلاع على التجهيزات الجارية لتنظيم المعرض في دورته 49 بمشاركة دولية واسعة. واطلع الوزير خلال جولة بصالات العرض على الاستعدادات القائمة والترتيبات النهائية قبيل فعاليات الافتتاح.

وقال رئيس لجنة الهيئة العامة للمعارض عصام العول، في تصريح إلى وكالة الأنباء الليبية «وال»، إن الدورة الحالية لمعرض طرابلس ستشهد إلى جانب المشاركة المحلية من المؤسسات الاقتصادية والإنتاجية والتجارية مشاركة واسعة عربية ودولية، ومن مؤسسات صناعية معروفة إقليميا ودوليا.

من فعاليات افتتاح معرض طرابلس الدولي، 6 مايو 2023. (صورة مثبتة من فيديو)

من فعاليات افتتاح معرض طرابلس الدولي، 6 مايو 2023. (صورة مثبتة من فيديو)

من فعاليات افتتاح معرض طرابلس الدولي، 6 مايو 2023. (صورة مثبتة من فيديو)

من فعاليات افتتاح معرض طرابلس الدولي، 6 مايو 2023. (صورة مثبتة من فيديو)

من فعاليات افتتاح معرض طرابلس الدولي، 6 مايو 2023. (صورة مثبتة من فيديو)

من فعاليات افتتاح معرض طرابلس الدولي، 6 مايو 2023. (صورة مثبتة من فيديو)

من فعاليات افتتاح معرض طرابلس الدولي، 6 مايو 2023. (صورة مثبتة من فيديو)

من فعاليات افتتاح معرض طرابلس الدولي، 6 مايو 2023. (صورة مثبتة من فيديو)

من فعاليات افتتاح معرض طرابلس الدولي، 6 مايو 2023. (صورة مثبتة من فيديو)

من فعاليات افتتاح معرض طرابلس الدولي، 6 مايو 2023. (صورة مثبتة من فيديو)

من فعاليات افتتاح معرض طرابلس الدولي، 6 مايو 2023. (صورة مثبتة من فيديو)

من فعاليات افتتاح معرض طرابلس الدولي، 6 مايو 2023. (صورة مثبتة من فيديو)

من فعاليات افتتاح معرض طرابلس الدولي، 6 مايو 2023. (صورة مثبتة من فيديو)

من فعاليات افتتاح معرض طرابلس الدولي، 6 مايو 2023. (صورة مثبتة من فيديو)