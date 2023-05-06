المنقوش تهنئ الملك تشارلز بتتويجه.. وتتمنى استمرار نجاح الشراكة مع بريطانيا

القاهرة - بوابة الوسط

قدمت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش، اليوم السبت، تهانيها إلى تشارلز الثالث لمناسبة تتويجه ملكًا لبريطانيا، متمنية للشراكة الليبية - البريطانية استمرار القوة ونجاح.

وغرّدت المنقوش عبر حسابها على موقع «تويتر» قائلة: «تهانينا لجلالة الملك تشارلز الثالث وجلالة الملكة كاميلا على هذا التتويج التاريخي. متمنية لشعب المملكة المتحدة استمرار الازدهار والتقدم، وللشراكة الليبية البريطانية استمرار القوة والنجاح».

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وجرت مراسم تتويج تشارلز الثالث وزوجته كاميلا، اليوم السبت، في كنيسة ويسمنتستر في العاصمة البريطانية لندن، في مراسم دينية مهيبة تعود إلى ألف عام من التاريخ والتقاليد، لكن جرى تكييفها لتعكس صورة بريطانيا في القرن الحادي والعشرين.

اعتقال 6 مناهضين للنظام الملكي

وقبل بدء هذه المراسم، اعتقلت الشرطة التي كانت قد حذرت من أنها لن تتسامح مع أي محاولة لعرقلة تتويج الملك تشارلز الثالث، عشرات الأشخاص في لندن، بينهم ستة نشطاء مناهضين للنظام الملكي.

بدوره، اعتبر رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، الحدث بمثابة «تعبير نفتخر به عن تاريخنا وثقافتنا وتقاليدنا»، وقال إنها «لحظة فخر وطني استثنائي (...) دليل حي على الطابع الحديث لبلدنا وتقاليد نعتز بها يُولد من خلالها عهد جديد».