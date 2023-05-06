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العالم يتابع تتويج ملك بريطانيا اليوم.. تعرف على برنامج الاحتفالات

القاهرة - بوابة الوسط السبت 06 مايو 2023, 09:07 صباحا
العالم يتابع تتويج ملك بريطانيا اليوم.. تعرف على برنامج الاحتفالات
تشارلز الثالث ملك بريطانيا. (أرشيفية: الإنترنت)
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تتجه أنظار العالم إلى العاصمة البريطانية لندن اليوم السبت في حفل تتويج الملك تشارلز الثالث، وهو الأول من نوعه في بريطانيا منذ أكثر من سبعين عاما، ويُكلف البلاد أكثر من 145 مليون دولار أميركي.

ومن المقرر تتويج تشارلز وكاميلا في كنيسة وستمنستر في لندن في عرض مبهر وطقوس يعود تاريخها إلى نحو ألف عام، ومن المتوقع أن يُنعش الطلب على العديد من القطاعات والخدمات في بريطانيا، وذلك بسبب توافد الآلاف خلال عطلة نهاية الأسبوع على وسط العاصمة لندن، كما تم إعلان يوم الإثنين يوما للعطلة الرسمية في المملكة المتحدة، احتفاءً بالمناسبة، ومن أجل تمكين الناس من المشاركة في الاحتفالية ومتابعتها، سواء في الشوارع أو عبر وسائل الإعلام.

وفي ما يلي برنامج الحفل الخاص بتتويج الملك تشارلز
• الساعة 05:00 بتوقيت غرينتش: تفتح مواقع المشاهدة على امتداد مسار الموكب أمام الجمهور، وسيحظى أوائل الواصلين بأفضل مكان للاستمتاع بالمشهد. 

• من الساعة 06:15 إلى الساعة 07:30 بتوقيت غرينتش: بدء وصول المدعوّين إلى نقاط التفتيش الأمنية.

• من الساعة 08:30 إلى الساعة 09:30 بتوقيت غرينتش: وصول رؤساء الدول والحكومات الأجنبية والوزراء ورؤساء الوزراء السابقين وأفراد من العائلات الملكية الأجنبية والعائلة الملكية البريطانية.

• الساعة 09:20 بتوقيت غرينتش: انطلاق موكب الملك تشارلز الثالث وقرينته الملكة كاميلا من قصر باكنغهام في «عربة اليوبيل الماسي» التي استُخدمت لأول مرة في العام 2014 وتجرّها ستة خيول. وسيسير الموكب في جادّة ذي مول الطويلة حتى ميدان ترافالغار، ثم سيعبر وايت هول، حيّ الوزارات، قبل أن يصل إلى الكنيسة.

• الساعة 10:00 بتوقيت غرينتش: يدخل تشارلز وكاميلا الكنيسة من الباب الكبير الغربي. وسيرتدي تشارلز رداء دولة، وهو رداء طويل مطرّز بالمخمل القرمزي، وعندها تبدأ المراسم.

• الساعة 11:00 بتوقيت غرينتش: يتمّ تتويج تشارلز الثالث. ويضع رئيس أساقفة كانتربري على رأسه تاج القديس إدوارد، المصنوع من الذهب الخالص والمرصّع بالياقوت والجمشت والروبي والمغطّى بقماش من المخمل الأرجواني. وللاحتفال بهذه اللحظة، تُنفخ الأبواق وتُطلق أعيرة نارية في مواقع مختلفة في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

• الساعة 12:00 بتوقيت غرينتش: ختام مراسم الحفل، حيث يغادر الملك الكنيسة مرتديا رداء جدّه جورج السادس، المصنوع من مخمل حريري أرجواني والمطرّز بالذهب، ويضع على رأسه تاج إمبيريال ستيت المرصّع بـ2868 ماسة و17 ياقوتة و11 زمردة و269 لؤلؤة وأربعة أحجار من الروبي.

• ينطلق الموكب لينقل الملك وقرينته الملكة إلى قصر باكنغهام على متن العربة الذهبية، وهي عربة تستخدم في كل تتويج منذ وليام الرابع في العام 1831، وستجرّ هذه العربة ثمانية خيول نظرا لوزنها البالغ أربعة أطنان.

• الساعة 12:33 بتوقيت غرينتش: وصول تشارلز وكاميلا إلى قصر باكنغهام.

• الساعة 12:43 بتوقيت غرينتش: تُقدّم لهما التحية الملكية من عناصر في القوات المسلّحة في حدائق القصر.

• نحو الساعة 13:15 بتوقيت غرينتش: يظهر الملك وقرينته الملكة وأفراد من العائلة الملكية على شرفة القصر لمتابعة طلعات جوية احتفالية.

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