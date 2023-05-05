منح تأشيرات دخول لفوج سياحي من التشيك عبر منفذ راس اجدير

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، مساء اليوم الجمعة، «منح تأشيرات دخول لفوج سياحي من الجنسية التشيكية عبر منفذ رأس أجدير البري» على الحدود الغربية مع تونس.

وأوضحت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن هذا الإجراء جاء تنفيذًا لتعليمات وزير الداخلية المكلف بشأن تشجيع السياحة الخارجية في ربوع البلاد وتفعيل الحركة السياحية.

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وأشارت الوزارة إلى أن هذه العملية جاءت بالتعاون المشترك بين جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار ومصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب.

وذكرت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية أن الفوج السياحي التشيكي، هو الثاني الذي يدخل ليبيا بتأشيرات سياحية.

أعضاء الفوج السياحي التشيكي الذي دخل ليبيا من منفذ رأس أجدير. (وزارة الداخلية)