ضبط وافد متلبسا بحيازة عملة أجنبية مزيفة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن صبراتة، الأربعاء، القبض على وافد متلبسا بحيازة عملة أجنبية مزيفة.

وجرى ضبط الوافد وهو سوري الجنسية بتعاون بين عناصر جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ووحدة التحري والقبض بقسم البحث الجنائي صبراتة، وفق بيان صادر عن المديرية.

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واتضح أن المتهم كان ينوي دفع 5 آلاف دولار مزيفة لشخص آخر لسداد التزام مالي. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم وإيداعه الحجز، وفق بيان المديرية.

عملة أجنبية مزيفة في صبراتة جرى ضبطها مع وافد في صبراتة، 3 مايو 2023. (مديرية أمن صبراتة)