  • Alwasat News
Atwasat

ضبط وافد متلبسا بحيازة عملة أجنبية مزيفة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 03 مايو 2023, 08:24 صباحا
ضبط وافد متلبسا بحيازة عملة أجنبية مزيفة
عملة أجنبية مزيفة في صبراتة جرى ضبطها مع وافد في صبراتة، 3 مايو 2023. (مديرية أمن صبراتة)
alwasat radio

أعلنت مديرية أمن صبراتة، الأربعاء، القبض على وافد متلبسا بحيازة عملة أجنبية مزيفة.

وجرى ضبط الوافد وهو سوري الجنسية بتعاون بين عناصر جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ووحدة التحري والقبض بقسم البحث الجنائي صبراتة، وفق بيان صادر عن المديرية.

- ضبط سوداني بحوزته أوراق عملة مزورة في بوهديمة
- ضبط 3 أشخاص بحوزتهم عملات نقدية مزورة في غريان

واتضح أن المتهم كان ينوي دفع 5 آلاف دولار مزيفة لشخص آخر لسداد التزام مالي. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم وإيداعه الحجز، وفق بيان المديرية.

عملة أجنبية مزيفة في صبراتة جرى ضبطها مع وافد في صبراتة، 3 مايو 2023. (مديرية أمن صبراتة)
عملة أجنبية مزيفة في صبراتة جرى ضبطها مع وافد في صبراتة، 3 مايو 2023. (مديرية أمن صبراتة)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

جرس إنذار من «المخاطر».. «عراب الذكاء الصناعي» يستقيل من «غوغل»

جرس إنذار من «المخاطر».. «عراب الذكاء الصناعي» يستقيل من «غوغل»
بدء أول موسم لزراعة القنب الهندي قانونيًا بالمغرب

بدء أول موسم لزراعة القنب الهندي قانونيًا بالمغرب
الأهلي طرابلس يهزم الأخضر بثلاثية ويتوج بكأس ليبيا للمرة السابعة

الأهلي طرابلس يهزم الأخضر بثلاثية ويتوج بكأس ليبيا للمرة السابعة
مفوضية الانتخابات توجه رسالة في الذكرى الخامسة لتفجير مقرها (فيديو)

مفوضية الانتخابات توجه رسالة في الذكرى الخامسة لتفجير مقرها (فيديو)
حدث غير مسبوق.. الكونغرس الأميركي يحقق في أخلاقيات المحكمة العليا

حدث غير مسبوق.. الكونغرس الأميركي يحقق في أخلاقيات المحكمة العليا
كاريكاتير خيري - الآلاف يفرون من الحرب في السودان إلى دول مجاورة

كاريكاتير خيري - الآلاف يفرون من الحرب في السودان إلى دول مجاورة
متسلق أميركي.. أول أجنبي يفقد حياته خلال الصعود على «إيفرست» هذا الموسم

متسلق أميركي.. أول أجنبي يفقد حياته خلال الصعود على «إيفرست» هذا الموسم
الشاوش: إقامة نهائي كأس ليبيا في تونس سابقة غريبة

الشاوش: إقامة نهائي كأس ليبيا في تونس سابقة غريبة
الشويهدي يقدم مقترحا جديدا لإنشاء صندوق التضامن الخاص بالنادي الأهلي بنغازي

الشويهدي يقدم مقترحا جديدا لإنشاء صندوق التضامن الخاص بالنادي الأهلي بنغازي
ميسي في السعودية رغم أنف مدربه.. ووسائل إعلام: حصل على إذن من الإدارة العليا

ميسي في السعودية رغم أنف مدربه.. ووسائل إعلام: حصل على إذن من الإدارة العليا
اكتمال عقد المتأهلين للمربع الذهبي في كأس الصالات

اكتمال عقد المتأهلين للمربع الذهبي في كأس الصالات
طلبات توصيل بالجملة تفضح مركز اتصالات سري في الهند

طلبات توصيل بالجملة تفضح مركز اتصالات سري في الهند
المفوضية الأممية للاجئين: أكثر من 800 ألف شخص قد يفرّون من السودان

المفوضية الأممية للاجئين: أكثر من 800 ألف شخص قد يفرّون من السودان
مزاد على مجوهرات جمعها رجل أعمال خلال حكم النازيين

مزاد على مجوهرات جمعها رجل أعمال خلال حكم النازيين
عطبرة.. من مهد الثورة السودانية إلى نقطة عبور للفارين من الحرب

عطبرة.. من مهد الثورة السودانية إلى نقطة عبور للفارين من الحرب
«وسط الخبر»: غضب عارم في الزاوية فمن يتحمل المسؤولية؟

«وسط الخبر»: غضب عارم في الزاوية فمن يتحمل المسؤولية؟
«أطفال أبطال» (9)‎: صديق الكرة

«أطفال أبطال» (9)‎: صديق الكرة
«أكلات ماجدة 2» (حـ 21): بطاطا مبطنة للنباتيين ولسان العصفور المعسل

«أكلات ماجدة 2» (حـ 21): بطاطا مبطنة للنباتيين ولسان العصفور المعسل
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
استكمال التصاميم الفنية وتحديد مواقع 500 مدرسة جديدة
استكمال التصاميم الفنية وتحديد مواقع 500 مدرسة جديدة
الإنتربول يشطب مذكرة التوقيف ضد رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار في بلجيكا
الإنتربول يشطب مذكرة التوقيف ضد رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار في...
شاهد في «هذا المساء»: الجزائر وليبيا.. اتهامات بالتدخل بين الادعاء والحقيقة
شاهد في «هذا المساء»: الجزائر وليبيا.. اتهامات بالتدخل بين ...
«الكهرباء» تبدأ العمرة الجسيمة للوحدة الغازية الثانية بمحطة الخمس الاستعجالية
«الكهرباء» تبدأ العمرة الجسيمة للوحدة الغازية الثانية بمحطة الخمس...
بليحق: تقارب في وجهات النظر بين أعضاء (6+6) على القوانين الانتخابية
بليحق: تقارب في وجهات النظر بين أعضاء (6+6) على القوانين ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
حكومة الدبيبة: 4 أيام عطلة رسمية لمناسبة عيد الفطر
حكومة الدبيبة: 4 أيام عطلة رسمية لمناسبة عيد الفطر...
دار الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر
دار الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر...
تحديد موعد الامتحانات النهائية لصفوف النقل بالتعليم الأساسي والثانوي
تحديد موعد الامتحانات النهائية لصفوف النقل بالتعليم الأساسي ......
هيئة الأوقاف تعلن الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك
هيئة الأوقاف تعلن الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك...
ليبيون يؤدون صلاة عيد الفطر في عدد من المدن مع الانقسام حول رؤية هلال شوال (صور)
ليبيون يؤدون صلاة عيد الفطر في عدد من المدن مع الانقسام حول ......
المزيد
سقوط نصابي أسطوانات الغاز في سبها
سقوط نصابي أسطوانات الغاز في سبها...
التومي يتابع تسجيل الناخبين في 4 بلديات
التومي يتابع تسجيل الناخبين في 4 بلديات...
ضبط وافد متلبسا بحيازة عملة أجنبية مزيفة
ضبط وافد متلبسا بحيازة عملة أجنبية مزيفة...
بليحق: تقارب في وجهات النظر بين أعضاء (6+6) على القوانين الانتخابية
بليحق: تقارب في وجهات النظر بين أعضاء (6+6) على القوانين ......
«الكهرباء» تبدأ العمرة الجسيمة للوحدة الغازية الثانية بمحطة الخمس الاستعجالية
«الكهرباء» تبدأ العمرة الجسيمة للوحدة الغازية الثانية بمحطة ......
المزيد