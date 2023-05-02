بالصور: إزالة خزان صرف صحي مخالف في أبوسليم

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المجلس البلدي أبوسليم، اليوم الثلاثاء، إزالة خزان لتصريف مياه الصرف الصحي بناه أحد المواطنين وذلك في سعة الطريق.

وقال المجلس البلدي، في بيان إن «لجنة متابعة البناء المخالف بالمجلس رصدت قيام أحد المواطنين ببناء خزان لتصريف مياه الصرف الصحي سعة الطريق، الأمر الذي يمكن أن يشكل خطرا على المارة.

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التنسيق مع مكتب التحريات أبوسليم لإزالة المخالفة

وأشار البيان إلى التنسيق مع مكتب التحريات التابع لجهاز دعم الاستقرار بمشروع الهضبة الزراعي لإزالة المخالفة. وأهاب المجلس البلدي أبوسليم بالمواطنين عدم التعدي على الفضاء العام والممتلكات العامة.

من عمليات إزالة خزان صرف صحي مخالف في أبوسليم، 2 مايو 2023. (المجلس البلدي أبوسليم)

من عمليات إزالة خزان صرف صحي مخالف في أبوسليم، 2 مايو 2023. (المجلس البلدي أبوسليم)