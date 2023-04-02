«الرقابة على الأغذية»: مخالفات جسيمة في محال بيع اللحوم بحي الأندلس (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

أسفرت حملات تفتيش لمركز الرقابة على الأغذية والأدوية عن ضبط مخالفات جسيمة في جولات على محال بيع اللحوم والقصابين في حي الأندلس بالعاصمة طرابلس، اليوم الأحد.

وأشار المركز في بيان إلى استمرار جولات مفتشي مركز الرقابة على الأغذية والأدوية فرع طرابلس رفقة الحرس البلدي على محال بيع اللحوم بمنطقة (قرجي شارع الغربي) بلدية حي الأندلس، للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات الليبية والاشتراطات الصحية المطلوبة.

لحوم فاسدة ومتعفنة في حي الأندلس

وأكد البيان رصد هذه الملاحظات خلال جولاته: عدم وجود شهادات صحية لدى بعض العاملين، وسوء النظافة العامة، والخلط بين أصناف اللحوم، وعدم توفر برنامج دوري لمكافحة الآفات والأمن والسلامة عند أغلب المحال، وعرض اللحوم بكثرة خارج المبردات.

بجانب وجود لحوم متعفنة ظاهر عليها علامات فساد وترك الجلود عليها، ووجود لحوم أبقار عليها فضلات؛ فيما اتُخِذت الإجراءات الضبطية والقانونية اللازمة.

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التحذير من فساد اللحوم بسبب ألواح التقطيع

في سياق مشابه، شدد المركز على تدني النظافة والإهمال الواضح من القصابين اتجاه ألواح التقطيع في أغلب مناطق ليبيا بشكل عام، مضيفًا أن تلك الألواح في الأغلب تكون متهالكة ومنتهية الصلاحية من حيث الاستخدام وظاهر عليها الاستهلاك والشقوق التي تعتبر من أبرز العوامل التي تساعد على فساد اللحوم وتلوثها أثناء تقطيعها.

وأضاف بيان للمركز أن ذلك يحدث عند تنوع تقطيع أنواع اللحوم عليها بأصناف مختلفة من (لحوم حمراء - دواجن وأحشاء) المحمّلة ببقايا من الجلود والريش والعظام، بذلك تبقى عالقة بشقوق هذه الألواح مع سوء النظافة الظاهر لدى القصابين وعدم استعمال المطهرات والمنظفات المطلوبة.

ويؤدي كل ذلك إلى نمو بكتيري وتعفُّن وأحيانًا انبعاثات كريهة منها تلحق الضرر والفساد على اللحوم التي جرى تقطيعها عليها حتى وإن كانت طازجة.

لحوم ضبطها عناصر مركز الرقابة على الأغذية في محل لحوم بحي الأندلس. (مركز الرقابة على الأغذية)

لحوم ضبطها عناصر مركز الرقابة على الأغذية في محل لحوم بحي الأندلس. (مركز الرقابة على الأغذية)