ضبط لحوم متعفنة ودجاج منتهي الصلاحية في عين زارة

القاهرة - بوابة الوسط

رصد مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، اليوم الجمعة، ست مخالفات خلال حملة تفتيش أجراها رفقة الحرس البلدي على محال بيع اللحوم في منطقة طريق الشوك في بلدية عين زارة؛ للتأكد من مدى مطابقة المواصفات والاشتراطات الصحية المطلوبة.

وشملت المخالفات وجود عاملين دون شهادات صحية، وعدم الاهتمام بالنظافة العامة، والخلط بين أصناف اللحوم، فضلا عن وجود دجاج مجمد منتهي الصلاحية، وفق بيان صادر عن مركز الرقابة على الأغذية.

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إضافة إلى عرض اللحوم بكثرة خارج المبردات، ووجود لحوم متعفنة وتظهر عليها علامات فساد، وقال المركز إنه اتخذ الإجراءات الضبطية والقانونية اللازمة دون أن يوضحها.

من حملة التفتيش على محال اللحوم في عين زارة، 24 مارس 2023. (مركز الرقابة على الأغذية)

من حملة التفتيش على محال اللحوم في عين زارة، 24 مارس 2023. (مركز الرقابة على الأغذية)

من حملة التفتيش على محال اللحوم في عين زارة، 24 مارس 2023. (مركز الرقابة على الأغذية)

من حملة التفتيش على محال اللحوم في عين زارة، 24 مارس 2023. (مركز الرقابة على الأغذية)