إعدام سلع غذائية منتهية الصلاحية في درنة

القاهرة - بوابة الوسط

أعدم مركز الرقابة على الأغذية والأدوية كمياتٍ من المواد الغذائية منتهية الصلاحية في عدد من المحال التجارية بدرنة.

وقال المركز في بيان اليوم السبت إن مفتشيه في مكتب درنة وعناصر من مركز جهاز الحرس البلدي التميمي أشرفوا على إعدام الأغذية، وبعضها يحتوي على الألوان المحظورة.

غش تجاري في بعض المنتجات

وأشار إلى وجود الغش التجاري في بعض المنتجات، وثبوت أن بعضها غير صالح للاستهلاك البشري، ولذلك جرت مصادرتها من العديد من المحال بالمنطقة. وجرت عملية الإعدام بالمكب النهائى بمنطقة التميمي.

وفي طرابلس، قام مفتشو المركز بمكتب جنوب طرابلس برفقة جهاز الحرس البلدي سيدي السائح بجولة تفتشية في المجازر انتهت إلى ثبوت وجود لحم مفروم جاهز مجمد (غير طازج)، وعدم النظافة وخلط اللحوم البيضاء مع اللحوم الحمراء، ووجود لحوم داخل الثلاجة بجلودها.

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النظافة غائبة عن مجزر لحوم بجنوب طرابلس

وقال المركز إن آلة المفروم ثبت أنها غير نظيفة ينبعث منها روائح كريهة، مع وجود أسياخ مصداة، مع عدم وجود سلخانة.

وبعد اتخاذ الإجراءات القانوينة، جرت إحالة التقرير إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات.