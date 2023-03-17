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«الرقابة على الأغذية» يصدر بيانًا بخصوص لحم الجاموس الهندي

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 17 مارس 2023, 07:50 مساء
«الرقابة على الأغذية» يصدر بيانًا بخصوص لحم الجاموس الهندي
شعار مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، (أرشيفية: الإنترنت)
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أصدر مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بيانًا توضيحيًا بشأن لحم الجاموس المستورد من الهند، والدور الرقابي حياله.

وقال المركز إنه جهة فنية تعمل وفق مواصفات قياسية وقوانين تُنظّم نِسب ومكوّنات المنتجات الغذائية أو التعميمات من الجهات المعنية حيال منع توريد منتج، حسب بيان على صفحته بـ«فيسبوك»، اليوم الجمعة.

مركز الرقابة: إصدار إذن الاستيراد ليس من صلاحياتنا
وأضاف أنه يختصّ بإجراء التحاليل المخبرية اللازمة للسلع الواردة عبر المنافذ، ثم يفرج عنها، ولا يختصّ بمنح إذن بالاستيراد من عدمه، فهو اختصاص أصيل للمركز الوطني للصحة الحيوانية.

وتابع: «وجب التوضيح أن المركز فني بحت ينفّذ ما يُحال إليه من تعميمات»، وذلك ردًا على ما أُثير على صفحات ليبية بمواقع التواصل الاجتماعي عن موقف المركز من مسألة توريد اللحوم الهندية.

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