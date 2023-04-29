إزالة مبان مخالفة بحرم السكة الحديد بالخمس

القاهرة - بوابة الوسط

واصلت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية رفقة جهاز الشرطة الزراعية، السبت، هدم وإزالة المباني المخالفة المنشأة على حرم السكة الحديد بمدينة الخمس؛ وذلك لليوم الثالث على التوالي.

وشملت أعمال الهدم والإزالة الخط الممتد من مدينة الخمس- سرت ضمن المرحلة الثانية، وفق بيان مقتضب صادر عن الإدارة.

- إزالة مبان مخالفة في الخمس (صور)

- تحديد المباني المخالفة بحرم السكة الحديد بالخمس تمهيدا لإزالتها

وأعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، أمس الجمعة، إزالة التعديات على حرم طريق السكة الحديد بمدينة الخمس؛ وذلك بعد انقضاء المهلة القانونية للأشخاص المخالفين بالإخلاء.

وفي 21 أبريل الجاري، أعلنت وزارة الداخلية تحديد المباني المخالفة الواقعة داخل حرم السكك الحديد بمدينة الخمس تمهيدًا لإزالتها. وقالت الوزارة آنذاك، إن دوريات إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية رفقة جهازي الشرطة الزراعية الخمس وزليتن قامت بعملية التحديد، على أن تجري أعمال الهدم بعد انقضاء عيد الفطر.

من إزالة مبان مخالفة بحرم السكة الحديد بالخمس، 29 أبريل 2023. (إدارة إنفاذ القانون)