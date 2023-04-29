باشاغا يزور النصب التذكاري لمعركة القرضابية

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

أجرى رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب، فتحي باشاغا، اليوم السبت، زيارة ميدانية للنصب التذكاري لمعركة القرضابية بمحلة أبوهادي جنوب مدينة سرت.

جاءت ذلك تزامنًا مع إحياء ليبيا الذكرى 108 لمعركة القرضابية الفاصلة في تاريخ المواجهات ضد الاحتلال الإيطالي للبلاد، وفق بيان صادر عن بلدية سرت.

ورافق باشاغا خلال الزيارة عميد بلدية سرت مختار المعداني، وعدد من مراقبي ومدراء مكاتب القطاعات الحكومية ومخاتير المحلات. ووضع باشاغا ومرافقوه أكاليل الزهور على النصب التذكاري للمعركة، كما زاروا مقبرة الشهداء.

باشاغا يحيي ذكرى معركة القرضابية

وفي وقت سباق، غرد باشاغا عبر حسابه على موقع «تويتر» قائلاً: «تحل علينا اليوم ذكرى معركة القرضابية حيث تلاحم وتآخى الأجداد ضد عدو الوطن، وتكلل نضالهم وتصالحهم ووفاقهم بنيل الاستقلال».

وأضاف رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب: «لا زلنا نحمل هذا الموروث المشرف ونسير في هذا الدرب، الذي نعتبره دربنا الوحيد الذي يوصلنا إلى الدولة».

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المنفي يدعو لإنهاء المراحل الانتقالية وتجديد شرعية المؤسسات

ولنفس المناسبة دعا رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم السبت، إلى ضرورة وحدة الليبيين من أجل بناء الدولة الديمقراطية وإنهاء المراحل السياسية الانتقالية وتجديد الشرعية للمؤسسات.

وقال المنفي: «تمر بنا اليوم السبت الذكرى الثامنة بعد المئة لمعركة القرضابية الخالدة التي سطر فيها آباؤنا ملاحم البطولة والشرف ضد الاحتلال الإيطالي الغاشم، وتوحدت فيها رايات الجهاد الوطني شرقًا وغربًا وجنوبًا دفاعًا عن تراب الوطن»، وفق ما نقلت عنه صفحة المجلس الرئاسي على «فيسبوك».

وأضاف: «إذ نذكر نحن الأحفاد ذلك اليوم فإنه حري بنا أن نجمع شتاتنا ونعيد بناء دولتنا الديمقراطية المدنية لإنهاء المراحل السياسية الانتقالية، وتجديد الشرعية للمؤسسات وصولاً ببلادنا وشعبنا إلى بر الأمان».

معركة القرضابية الفاصلة ضد الاحتلال الإيطالي

وتحيي ليبيا، اليوم السبت، الذكرى 108 لمعركة القرضابية الشهيرة، التي تعتبر معركة فاصلة في تاريخ المواجهات ضد الاحتلال الإيطالي للبلاد.

كما تعرف معركة القرضابية بـ«معركة الوحدة الوطنية»، إذ شاركت فيها جميع القبائل الليبية، كما شكلت البداية لانحسار السيطرة الإيطالية على الأراضي الليبية.

وعقب هذه المعركة سقطت الحاميات الإيطالية، الواحدة تلو الأخرى، وبحلول منتصف أغسطس من العام 1915 الذي وقعت فيه المعركة، لم يبقَ في يد الإيطاليين إلا مدينتا طرابلس والخمس.

النصب التذكاري لمعركة القرضابية، 29 أبريل 2023. (بلدية سرت)

زيارة باشاغا للنصب التذكاري لمعركة القرضابية، 29 أبريل 2023. (بلدية سرت)

زيارة باشاغا للنصب التذكاري لمعركة القرضابية، 29 أبريل 2023. (بلدية سرت)