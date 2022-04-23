سرت تستعد للاحتفال بذكرى معركة القرضابية

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

شهدت مدينة سرت، اليوم السبت، اجتماعا موسعا ضم مسؤولي المدينة لبحث الاستعدادات اللازمة للاحتفال بالذكرى 107 لمعركة القضابية.

وشارك في الاجتماع عميد بلدية سرت، مختار المعداني، ومدير فرع هيئة الرقابة الإدارية سرت، ومدير جهاز تنفيد مشروعات الإسكان والمرافق سرت، ووكيل ديوان البلدية، ومدير مكتب مصلحة الطرق والجسور، ومدير مكتب اتصالات سرت، ومديري قطاعات الصحة والإسكان والاقتصاد والثروة البحرية والرياضة والشؤون الاجتماعية والإعلام.

- سرت تحتفل بذكرى معركة القرضابية

وقال مدير مكتب الإعلام بالبلدية في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن الاجتماع خُصص لوضع الترتيبات والاستعدادات اللازمة للاحتفال بالذكرى 107 لمعركة القرضابية الشهيرة، إضافة إلى متابعة سير عمل الأجهزة الخدمية والقطاعات بالبلدية.

معركة القرضابية

تعتبر معركة القرضابية معركة فاصلة في تاريخ المواجهات ضد الاحتلال الإيطالي للبلاد، كما أنها تعرف بمعركة الوحدة الوطنية، إذ شاركت فيها جميع القبائل الليبية.

كما شكلت البداية لانحسار السيطرة الإيطالية على الأراضي الليبية، فعقب هذه المعركة سقطت الحاميات الإيطالية الواحدة تلو الأخرى، وبحلول منتصف أغسطس من العام 1915، الذي وقعت فيه المعركة، لم يبق بيد الإيطاليين إلا مدينتا طرابلس والخمس.

اجتماع موسع في سرت للاستعداد لإحياء ذكرى معركة القرضابية، 23 أبريل 2022. (بوابة الوسط)

اجتماع موسع في سرت للاستعداد لإحياء ذكرى معركة القرضابية، 23 أبريل 2022. (بوابة الوسط)

اجتماع موسع في سرت للاستعداد لإحياء ذكرى معركة القرضابية، 23 أبريل 2022. (بوابة الوسط)