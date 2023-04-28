الحداد في الزاوية: مطالب الشباب «مشروعة».. ولا نتهرب من المسؤولية (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس أركان القوات التابعة للقيادة العامة الفريق أول ركن محمد الحداد، إن مطالب الشباب في الزاوية «مشروعة»، مشيرًا إلى ضرورة حماية المدينة من أي خروقات، وذلك بعد احتجاجات شهدتها المدينة أمس الخميس.

وأظهر تسجيل مصور متداول عبر الصفحات التواصل الليبية الحداد خلال زيارته إلى مدينة الزاوية، حيث ألقى كلمة مرتجلة وسط جمع من المواطنين، وقال رئيس الأركان إن «رئاسة الأركان لا تتهرب من المسؤولية»، مشيرًا إلى أن «أفراد الجيش قادرون على حماية المواطنين والدفاع عنهم»، وتابع «سنجلس مع الشباب ونطرح حلولا مرضية.. لا تستعجلوا الأمر».

في هذه الأثناء، توجه أحد المواطنين بالحديث إلى الحداد قائلاً، «أنتم معكم الشرعية.. أنتم الجيش الليبي.. احمونا من المرتزقة».

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، أعلنت المنطقة العسكرية الساحل الغربي انسحاب عناصر «اللواء 52 مشاة» من الزاوية، بعد انتشارهم في المدينة إثر احتجاجات بدأت منذ مساء الأربعاء الماضي. وأشارت إلى صدور الأوامر من رئيس الأركان العامة لقوات حكومة الوحدة الوطنية الموقتة الفريق محمد الحداد ومن النمروش بانسحاب اللواء وعودته إلى ثكناته، نافية «ما تردد بخصوص إطلاقه النار على المواطنين».

احتجاجات في الزاوية

وشهدت مدينة الزاوية احتجاجات شعبية، الخميس، إثر تداول مقاطع فيديو قال نشطاء إنها لـ«شباب يتعرضون للتعذيب على يد مرتزقة أفارقة داخل مقر إحدى الميليشيات». وظهرت في المقاطع التي تداولتها صفحات نشطاء بالمدينة على نطاق واسع «مشاهد تعذيب وضرب وجلد لعدد من الشباب وتوجيه السباب لهم»، وترددت أنباء حول «مقتل أحد الضحايا على يد معذبيه الذين خطفوا أخاه أيضًا».

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وقطع عدد من الشباب الطريق الساحلي في نقطة مروره بالزاوية، وأقدم عدد من المتظاهرين الغاضبين على غلق صمامات مصفاة الزاوية فجر اليوم، كما احتشدوا أمام المديرية مطالبين بإقالة مدير الأمن، وطردوا من المكان سيارات مسلحة، وأغلقوا المجلس البلدي والمحكمة في المدينة.

كما أعلن عدد من شباب الزاوية «العصيان المدني»، ودعوا إلى «إيقاف المجلس البلدي وأعضائه ومحاسبتهم، وإجراء انتخابات بلدية جديدة، وإيقاف مدير أمن الزاوية ومثوله أمام القضاء، وإنهاء ظاهرة السيارات المسلحة والمصفحة بشكل نهائي من المدينة، ونقل المقرات العسكرية خارجها».