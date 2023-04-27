عدد من شباب الزاوية يعلنون «العصيان المدني».. ويطالبون بمحاسبة المجلس البلدي ومدير الأمن

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن عدد من شباب الزاوية «العصيان المدني» على خلفية مقاطع فيديو متداولة لـ«شباب يتعرضون للتعذيب على يد مرتزقة أفارقة داخل مقر إحدى الميليشيات».

وتجمع الشباب أمام مقر مديرية الأمن في المدينة فجر اليوم الخميس، حسبما ما ظهر في مقطع فيديو نشرته قناة «العربية»، حيث قام أحدهم بإلقاء بيان تضمن مطالبهم.

ودعا البيان، الذي اطلعت عليه «بوابة الوسط»، إلى «إيقاف المجلس البلدي وأعضائه ومحاسبتهم، وإجراء انتخابات بلدية جديدة، وإيقاف مدير أمن الزاوية ومثوله أمام القضاء، وإنهاء ظاهرة السيارات المسلحة والمصفحة بشكل نهائي من المدينة، ونقل المقرات العسكرية خارجها».

مطالبة بإيقاف القوة الأمنية المشتركة

وطالب الشباب بإلغاء ما سموه بـ«الشرعية غير القانونية» الصادرة من وزارتي الداخلية والدفاع، و«إيقاف القوة الأمنية المشتركة الحالية وإعادة تشكيلها، وإلقاء القبض على المرتزقة الأفارقة التابعين للعصابات والأجهزة الأمنية ومداهمة أوكار الهجرة غير الشرعية».

- احتجاجات شعبية في الزاوية بعد تداول مقاطع لتعذيب شباب (فيديو وصور)

- عودة الهدوء إلى الزاوية بعد مقتل 4 أشخاص جراء اشتباكات أمس

- اشتباكات مسلحة بمنطقة المطرد غرب الزاوية (فيديو)

- مدير أمن الزاوية: الغرفة الأمنية المشتركة ستبدأ العمل خلال يومين

- اللافي يؤكد ضرورة قيام الغرفة الأمنية المشتركة في الزاوية بمهامها

كما تضمنت المطالب أيضا «ضبط جميع المجرمين المتورطين في عمليات القتل والمتورطين في الجرائم الجنائية، ومداهمة أوكار تهريب الوقود ومنع بيعه على طريق الساحلي وداخل المدينة وإغلاق المحطات غير المرخصة نهائيا، ومحاسبة أصحاب محطات الوقود الذين أسهموا في إقفال محطاتهم وبيع طلبياتهم للمهربين، وتفعيل جهاز مكافحة المخدرات ومداهمة أوكار بيع المخدرات».

ودعوا أيضا إلى «تجريم السحرة وكل من يتعامل معهم وإصدار قانون ينص على تجريمهم، وتشكيل لجنة بأسرع وقت ممكن من الأجهزة الأمنية المشهود لها بالكفاءة والنزاهة تكون تحت توقيع مشايخ قبائل الزاوية لرفع الغطاء الاجتماعي عن المجرمين».

مظاهرات في المدينة

وخلال ليل أمس الأربعاء، أشعل محتجون النيران في إطارات السيارات بمنطقة مثلث أولاد عجينة، كما تجمعوا في ميدان الشهداء بالزاوية، احتجاجا على واقعة التعذيب، وفق ما ظهر في مقاطع نشرتها قناة «الحدث».

وفي مقاطع أخرى ظهر المتظاهرون وهم يغلقون بوابة الصمود، رافضين ما وصلت إليه المدينة من «تردي في أوضاعها الأمنية»، كما أغلقوا صمامات مصفاة الزاوية، وأيضا مقر مديرية الأمن.

وفي صباح اليوم، قام محتجون بغلق مقر المجلس البلدي بالرمال، كما ترددت أنباء عن غلق مقر المحكمة، إضافة إلى قطع عدد من الأهالي للطريق الساحلي في النقطة المارة بمدينة الزاوية.