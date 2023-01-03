مدير أمن الزاوية: الغرفة الأمنية المشتركة ستبدأ العمل خلال يومين

القاهرة - بوابة الوسط

أكد مدير أمن الزاوية اللواء علي خليفة عبدالله اللافي أن الغرفة الأمنية المشتركة التي أعلن عن تشكيلها قبل أيام قليلة لحفظ وبسط الأمن في المنطقة ستبدأ أعمالها خلال يومين، للحد من انتشار الجرائم وتنفيذ تعليمات وأوامر النيابة العامة بخصوص المطلوبين للنيابة على ذمة قضايا مختلفة.

وقال اللافي في تصريح إلى قناة الوسط «WTV» مساء اليوم الإثنين، إن قرار تشكيل الغرفة الأمنية المشتركة بالزاوية أعد قبل ثلاثة أشهر وتأجل اتخاذه بسبب الظروف السياسية التي تمر بها البلاد، موضحا أن الأحداث الأمنية الأخيرة التي شهدتها منطقة الزاوية كان دافعا رئيسيا لاتخاذ قرار تشكيل الغرفة.

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وأضاف اللافي الذي يترأس الغرفة الأمنية المشتركة بالزاوية أن الغرفة التي صدر بشأنها قرار من وزير الداخلية المكلف تحت إشراف المحامي العام بالزاوية والنائب العام المستشار الصديق الصور، تشكلت بعد التقارير التي وردت من مكتب المحامي العام بالزاوية والتي أكدت زيادة معدلات الجريمة في المنطقة الغربية بالكامل.

وذكر اللافي أن الغرفة الأمنية المشتركة ستبدأ أعمالها خلال اليومين القادمين لتنفيذ توصيات الخطة الأمنية والإجراءات التي جرى التوافق بشأنها خلال اجتماع اليوم مع النائب العام وعضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي وأعضاء النيابات والأجهزة الأمنية أعضاء الغرفة.