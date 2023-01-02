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اللافي يؤكد ضرورة قيام الغرفة الأمنية المشتركة في الزاوية بمهامها

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 02 يناير 2023, 10:00 مساء
اللافي يؤكد ضرورة قيام الغرفة الأمنية المشتركة في الزاوية بمهامها
الاجتماع المخصص لمناقسة آليات عمل الغرفة الأمنية المشتركة بالزاوية بمكتب النائب العام في طرابلس، الإثنين 2 يناير 2023. (المجلس الرئاسي)
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أكد عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي أهمية قيام الغرفة الأمنية المشتركة بالزاوية بالمهام المنوطة بها وذلك «لأجل محاصرة الجريمة، وترسيخ قيم الأمن في المنطقة، ومنع الإفلات من العقاب لكافة الجرائم المرتكبة»، وفق المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

جاء تأكيد اللافي خلال اجتماع موسع عقد اليوم الإثنين بمكتب النائب العام في طرابلس بحضور كل من النائب العام، والمحامي العام بدائرة محكمة استئناف الزاوية، ورئيس نيابة الزاوية الابتدائية، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات، ومدير أمن بلدية الزاوية، وعدد من مسؤولي الغرفة الأمنية المشتركة بالزاوية.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إن الاجتماع خصص لمناقشة آليات عمل الغرفة الأمنية المشتركة في الزاوية، التي جرى تأسيسها مؤخرًا، للقضاء على الخروقات الأمنية، والظواهر الهدامة بمنطقة الزاوية، وكذلك لأجل العمل على تعزيز سيادة القانون.

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وأضاف المكتب الإعلامي أن اللافي أكد خلال الاجتماع وقوف المجلس الرئاسي، مع كافة الأجهزة الأمنية، حتى تؤدي دورها بالشكل المطلوب.

تشكيل الغرف الأمنية بالزاوية
وأعلن عن تشكيل غرفة أمنية تضم الأجهزة الأمنية بمدينة الزاوية يوم الخميس الماضي، خلال اجتماع موسع عقد بمديرية أمن الزاوية برئاسة اللافي ضم كبار المسؤولين الأمنيين والعسكريين والقضائيين والمحليين.

وأوضح المحامي العام المستشار هشام أحمودة أن الغرفة الأمنية ستعمل على رصد المجرمين والقبض عليهم، بالتنسيق مع النيابة العامة من أجل بسط الأمن والاستقرار داخل المنطقة الغربية.

كما اتفق المجتمعون على ضرورة المجاهرة بالأمن، والقبض على المجرمين ومكافحة التهريب، والمخدرات والحد من الهجرة غير الشرعية في مدينة الزاوية، والمنطقة الغربية، وكل مناطق ليبيا من أجل استتباب الأمن، وتحقيق الاستقرار.

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