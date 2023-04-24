عودة الهدوء إلى الزاوية بعد مقتل 4 أشخاص جراء اشتباكات أمس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ عودة الهدوء إلى الزاوية وتوقف الاشتباكات التي اندلعت في مدخل المدينة ليل أمس الأحد، وراح ضحيتها أربعة أشخاص، دون تفاصيل حول هوية الجهات المتقاتلة.

واستبدل الجهاز الفرق التي دفع بها إلى الزاوية من بلديتي جنزور وحي الأندلس، وذلك بعدما ظلت مستنفرة طوال الليل، حسب بيان على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

إجلاء 30 عائلة

وشارك فريق الإسعاف والطوارئ التابع لمركز طب الطوارئ والدعم فرع المنطقة الغربية بنشر سيارات الإسعاف في مناطق المواجهات فجر اليوم الإثنين.

وأشار المركز، في بيان، إلى إجلاء الفريق نحو 30 عائلة كانت عالقة في مناطق الاشتباكات، وتوفير مسارات آمنة لخروجها.

الهلال الأحمر يؤكد إنهاء الاشتباكات

وأكد الهلال الأحمر فرع الزاوية الاتفاق على إنهاء الاشتباكات المسلحة، وذلك بعدما أطلق في وقت سابق نداءً لإيقاف المواجهات فورا، وإعطاء فرصة لفريق الطوارئ التابع له لإخراج العائلات العالقة.

وأعرب عن أمله في أن تتعاون الجهات الأمنية في عمليات الإجلاء، مشيرا إلى أن فرق الطوارئ والأطقم الطبية والطبية المساعدة وسيارات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر والدولة ليست هدفا للرماية وإطلاق النيران.

اشتباكات متقطعة في الزاوية

وتشهد مدينة الزاوية بين الحين والآخر اشتباكات بين المجموعات المسلحة المنتشرة في المدينة، ومنها التي دارت في منطقة المطرد نهاية فبراير الماضي، وأسفرت عن مقتل شخصين أحدهما يدعى أنور يحيى من قبيلة أولاد أبوحميرة، وإصابة اثنين آخرين.

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كما سبق ذلك مواجهات أخرى في منطقة ضي الهلال، راح ضحيتها عدد من شباب المدينة، وتسببت في إلحاق خسائر في البنى التحتية وممتلكات المواطنين، بحسب بيان أصدرته المنطقة العسكرية الساحل الغربي آنذاك.

سيارات الإسعاف خلال دخولها إلى المنطقة لتنفيذ عملية الإجلاء.

فريق تابع لجهاز الإسعاف والطوارئ في الزاوية للمعاونة خلال الاشتباكات، 24 أبريل 2023، (صفحة الجهاز على فيسبوك)

مساعدات مقدمة إلى مستشفى الزاوية من جهاز الإسعاف.