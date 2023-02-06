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النمروش يكلف تشكيلين عسكريين بالتمركز في موقع الاشتباكات بالزاوية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 06 فبراير 2023, 10:01 مساء
النمروش يكلف تشكيلين عسكريين بالتمركز في موقع الاشتباكات بالزاوية
تمركز الكتيبة «103 مشاة» و«اللواء 52 مشاة» بموقع الاشتباكات في منطقة ضي الهلال ببلدية الزاوية المركز. المنطقة العسكرية الساحل الغربي)
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كلف آمر المنطقة العسكرية الساحل الغربي اللواء صلاح الدين النمروش كل من الكتيبة «103 مشاة» و«اللواء 52 مشاة» بالتمركز في موقع الاشتباكات بمنطقة ضي الهلال في بلدية الزاوية المركز غرب البلاد وذلك للفصل بين طرفي النزاع.

واندلعت فجر اليوم اشتباكات مسلحة بمنطقة ضي الهلال في بلدية الزاوية المركز، راح ضحيتها عدد من شباب المدينة، وتسببت في إلحاق خسائر في البنى التحتية وممتلكات المواطنين، بحسب بيان أصدرته المنطقة العسكرية الساحل الغربي مساء اليوم، الإثنين.

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وطالب النمروش، بحسب البيان، التشكيليْن العسكريين بالعمل على «منع تجدد الاشتباكات مجددا، وإعطاء الفرصة والوقت الكافي لأعيان وحكماء بلدية الزاوية المركز، وكذلك مديرية أمن الزاوية، للعمل على إنهاء الاشتباكات، وإيجاد الضمانات التي تحافظ على سلامة المواطنين وممتلكاتهم».

النمروش: لن نسمح بتهديد حياة وممتلكات المواطنين
وأكد النمروش لكافة الأطراف في الزاوية «على ضرورة تحكيم العقلانية، وعدم الانجرار وراء محاولات تشتيت وحدة أبناء المدينة، والانجرار وراء حرب الرابح فيها خاسر»، مشدداً على أن المنطقة العسكرية الساحل الغربي «لن تسمح بتهديد حياة وممتلكات المواطنين، وأنها تتمنى بأن لا تتكرر مثل هذه الاشتباكات مجددا».

وأكدت جميعة الهلال الأحمر فرع الزاوية قبل ساعات عبر صفحتها على «فيسبوك» توقف الاشتباكات وعودة الهدوء إلى منطقة ضي الهلال ببلدية الزاوية المركز. فيما لم توضح الجهات المختصة أطراف تلك الاشتباكات.

تمركز الكتيبة «103 مشاة» و«اللواء 52 مشاة» بموقع الاشتباكات في منطقة ضي الهلال ببلدية الزاوية المركز. المنطقة العسكرية الساحل الغربي)
تمركز الكتيبة «103 مشاة» و«اللواء 52 مشاة» بموقع الاشتباكات في منطقة ضي الهلال ببلدية الزاوية المركز. المنطقة العسكرية الساحل الغربي)
تمركز الكتيبة «103 مشاة» و«اللواء 52 مشاة» بموقع الاشتباكات في منطقة ضي الهلال ببلدية الزاوية المركز. المنطقة العسكرية الساحل الغربي)
تمركز الكتيبة «103 مشاة» و«اللواء 52 مشاة» بموقع الاشتباكات في منطقة ضي الهلال ببلدية الزاوية المركز. المنطقة العسكرية الساحل الغربي)
تمركز الكتيبة «103 مشاة» و«اللواء 52 مشاة» بموقع الاشتباكات في منطقة ضي الهلال ببلدية الزاوية المركز. المنطقة العسكرية الساحل الغربي)
تمركز الكتيبة «103 مشاة» و«اللواء 52 مشاة» بموقع الاشتباكات في منطقة ضي الهلال ببلدية الزاوية المركز. المنطقة العسكرية الساحل الغربي)
تمركز الكتيبة «103 مشاة» و«اللواء 52 مشاة» بموقع الاشتباكات في منطقة ضي الهلال ببلدية الزاوية المركز. المنطقة العسكرية الساحل الغربي)
تمركز الكتيبة «103 مشاة» و«اللواء 52 مشاة» بموقع الاشتباكات في منطقة ضي الهلال ببلدية الزاوية المركز. المنطقة العسكرية الساحل الغربي)
تمركز الكتيبة «103 مشاة» و«اللواء 52 مشاة» بموقع الاشتباكات في منطقة ضي الهلال ببلدية الزاوية المركز. المنطقة العسكرية الساحل الغربي)
تمركز الكتيبة «103 مشاة» و«اللواء 52 مشاة» بموقع الاشتباكات في منطقة ضي الهلال ببلدية الزاوية المركز. المنطقة العسكرية الساحل الغربي)
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