اشتباكات مسلحة بمنطقة المطرد غرب الزاوية (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

اندلعت اشتباكات مسلحة، مساء اليوم الإثنين، بطريق البحر في منطقة المطرد غرب مدينة الزاوية، بحسب مقاطع مصورة جرى تداولها على موقع «فيسبوك».

وتظهر المقاطع تبادل متواصل لإطلاق النار بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين مجموعتين غير معروف هويتهما حتى الآن.

وأفاد متابعون على «فيسبوك» بأن الاشتباكات أسفرت عن مقتل إثنين، أحدهما يدعى أنور يحيى من قبيلة أولاد أبوحميرة، وإصابة إثنين آخرين.

- النمروش يكلف تشكيلين عسكريين بالتمركز في موقع الاشتباكات بالزاوية

وشهدت عدة مناطق بمدينة الزاوية في الآونة الأخيرة اشتباكات بين مجموعات مسلحة، آخرها بمنطقة ضي الهلال، راح ضحيتها عدد من شباب المدينة، وتسببت في إلحاق خسائر في البنى التحتية وممتلكات المواطنين، بحسب بيان أصدرته المنطقة العسكرية الساحل الغربي آنذاك.