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النمروش: الأوامر ستصدر فوراً للبدء في خطة التأمين الشامل لمدينة الزاوية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 27 أبريل 2023, 10:12 مساء
النمروش: الأوامر ستصدر فوراً للبدء في خطة التأمين الشامل لمدينة الزاوية
سيارات مسلحة تابعة للواء 52 مشاة بالمنطقة العسكرية الساحل الغربي في الزاوية. (مكتب إعلام المنطقة)
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أكد آمر المنطقة العسكرية الساحل الغربي اللواء صلاح الدين النمروش، أن المنطقة وكافة منتسبيها «تحت أمر أهالي الزاوية»، منوهاً إلى «أن الأوامر ستصدر فوراً للبدء في خطة التأمين الشامل للمدينة»، وفق مكتب الإعلام بالمنطقة العسكرية الساحل الغربي.

جاء ذلك خلال لقاء النمروش في مكتبه بمقر إدارة المنطقة العسكرية الساحل العربي مع عدد من ممثلي حراك شباب الزاوية السلمي، صباح اليوم الخميس، بعد الاحتجاجات التي شهدتها المدينة منذ مساء أمس الأربعاء وحتى اليوم، بعد انتشار مقطع فيديو يكشف تعرض شباب ليبيين للتعذيب من قبل عدد من المجرمين الخارجين عن القانون برفقة عدد من الوافدين.

وأوضح مكتب الإعلام بالمنطقة العسكرية الساحل الغربي أن لقاء النمروش مع ممثلي حراك شباب الزاوية، يأتي «تفاعلاً للحراك الاجتماعي لأهالي مدينة الزاوية الذين خرجوا الليلة الماضية للتعبير عن رفضهم القاطع لمثل هذه التجاوزات والجرائم المرتكبة في حق المواطن الليبي».

مطالب حراك شباب الزاوية
وقال مكتب الإعلام إن النمروش استمع خلال اللقاء إلى مطالب الشباب، التي أعلنوها في بيان صدر في وقت سابق اليوم، وكان من أبرزها «فرض الأمن والاستقرار داخل المدينة، ومحاربة تجارة المخدرات، والهجرة غير القانونية، وتهريب الوقود، والقبض على كافة العمالة الوافدة التي تمتهن إذلال المواطنين في المدينة، واحتماء عدد منها ببعض الجماعات المسلحة».

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وأضاف المكتب الإعلامي أن النمروش أثنى في لقائه مع شباب الزاوية على التعامل الحضاري، والوعي الكبير الذي يتحلى به أبناء المدينة ، بحفاظهم على ممتلكات المواطنين ومؤسسات الدولة، وعدم التخريب.

النمروش: سنضرب بقوة أوكار الفساد والإجرام في الزاوية
أكد خلال اللقاء «على حرص المنطقة العسكرية على تأمين المواطنين ومؤسسات الدولة، ووقوفها التام والكبير مع أهالي المدينة»، منوهاً إلى «أن المنطقة بالتنسيق مع أهالي الزاوية.. ستضرب وبكل قوة أوكار الفساد والإجرام في المدينة، وأنها تتابع منذ البارحة كافة المستجدات».

سيارات مسلحة تابعة للواء 52 مشاة بالمنطقة العسكرية الساحل الغربي في الزاوية. (مكتب إعلام المنطقة)
سيارات مسلحة تابعة للواء 52 مشاة بالمنطقة العسكرية الساحل الغربي في الزاوية. (مكتب إعلام المنطقة)
سيارات مسلحة تابعة للواء 52 مشاة بالمنطقة العسكرية الساحل الغربي في الزاوية. (مكتب إعلام المنطقة)
سيارات مسلحة تابعة للواء 52 مشاة بالمنطقة العسكرية الساحل الغربي في الزاوية. (مكتب إعلام المنطقة)
سيارات مسلحة تابعة للواء 52 مشاة بالمنطقة العسكرية الساحل الغربي في الزاوية. (مكتب إعلام المنطقة)
سيارات مسلحة تابعة للواء 52 مشاة بالمنطقة العسكرية الساحل الغربي في الزاوية. (مكتب إعلام المنطقة)
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