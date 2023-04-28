جريدة روسية: القيادة العامة دربت قوات حميدتي على قتال المدن

القاهرة - بوابة الوسط

قالت جريدة «نيزافيسيمايا غازيتا» الروسية إن قوات القيادة العامة دربت قوات الدعم السريع السودانية التي يقودها محمد حمدان دقلو المعروف بـ«حميدتي» على قتال المدن خلال الفترة بين فبراير ومنتصف أبريل الماضي.

ونقلت الجريدة عن مصادر إعلامية ليبية ومحللين إن المشير خليفة حفتر «نقل معلومات استخباراتية مهمة» إلى قوات حميدتي، وعزز إمدادات الوقود إليها من ميناء بنغازي.

حفتر نقل معلومات لـ«حميدتي» قبل اشتباكات الخرطوم

ونقلت جريدة «ذا غارديان» البريطانية عن مصادر لم تسمها، إن حفتر أمد «حميدتي» بمعلومات عن نية الجيش السوداني التحرك ضد قواته، قبل أيام من بدء المعارك الشرسة الجارية في السودان منذ 15 أبريل الجاري.

وأضافت أن نجل حفتر، الصديق نقل هذه المعلومات خلال زيارة في وقت سابق هذا الشهر إلى العاصمة السودانية الخرطوم؛ حيث حصل الصديق حعلى منصب الرئيس الفخري لنادي المريخ السوداني وثيق الصلة بـ«حميدتي»، وفق الجريدة.

وقود وإمدادات عسكرية

وفي حين تحدثت «واشنطن بوست» عن تلقي قوات الدعم السريع نحو 30 ناقلة وقود وشحنة إمدادات عسكرية على الأقل من أحد أبناء حفتر.

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وأرجع مؤسس معهد صادق، أنس القماطي، في حديثه للجريدة الأميركية، إرسال القيادة العامة تلك الإمدادات إلى علاقاتها مع شركة «فاغنر الروسية»، التي «تعتمد عليها للمساعدة في السيطرة الصارمة على المعدات والذخائر لتجنب السرقة أو النهب». وتحدثت تقارير عدة عن تقديم «فاغنر» الدعم لقوات حميدتي في المواجهات الدائرة حالياً مع الجيش السوداني.

محادثة بين مساعدة وزير الخارجية الأميركية وحفتر

وأجرت مساعدة وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى، باربرا ليف أمس الخميس اتصالا مع حفتر أشارت خلاله إلى «الحاجة الملحة» لمنع الجهات الخارجية ومن بينها مجموعة «فاغنر» الروسية من زيادة زعزعة استقرار ليبيا أو جيرانها، بما في ذلك السودان.

جاء ذلك في بيان نشرته السفارة الأميركية لدى ليبيا على صفحتها بموقع «تويتر»، أشار إلى أن واشنطن تدعم بـ«قوة» الجهود المبذولة لإنهاء العنف في السودان ومنع مزيد التداعيات الإقليمية.

حفتر ينفي دعم قوات حميدتي

وفي 22 أبريل الجاري، كشف القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان تفاصيل اتصال تلقّاه من حفتر بخصوص مزاعم دعم قوات «حميدتي».

وقال البرهان إن «حفتر اتصل به شخصيا وأكد أن هذه المزاعم يُراد بها الوقيعة والفتنة بين الجيران»، أما بخصوص ما تردد من إرسال «فاغنر» أسلحة إلى قوات حميدتي، رد البرهان بأن الجيش السوداني لا زال «يتحرى دقة هذه المعلومات».