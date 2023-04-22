البرهان يكشف تفاصيل اتصال مع حفتر بخصوص «مزاعم» دعم قوات حميدتي (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

كشف القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان تفاصيل اتصال تلقّاه من قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر اليوم السبت، بخصوص المزاعم المثارة حول دعم القيادة العامة قوات الدعم السريع السودانية بقيادة محمد حمدان دقلو المعروف بـ«حميدتي».

وقال البرهان إن معلومات وردت للجيش السوداني من جهات مختلفة حول هذا الأمر، مضيفاً أن هذه الجهات «لديها مصلحة في تأجيج الصراعات»، وتابع: «حفتر اتصل بي شخصيا وقال إن هذه المزاعم يُراد بها الوقيعة والفتنة بين الجيران»، حسب حديثه مع قناة «العربية».

وبخصوص ما تردد من إرسال شركة «فاغنر» الروسية أسلحة إلى قوات حميدتي، أشار البرهان إلى أن الجيش السوداني لا زال «يتحرى دقة هذه المعلومات».

اتهام بدعم قوات حميدتي

ونقلت جريدة «ذا نيويورك تايمز» عن مسؤولين أميركيين قولهم إن قوات الدعم السريع حصلت على أسلحة مقدمة من حفتر، فيما لم يتضح ما إن كانت الأسلحة مقدمة من مخازن القيادة العامة أم مرسلة من الإمارات.

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كما أوردت جريدة «وول ستريت جورنال» الأميركية عن مصادر لم تسمها، أن قوات القياد العامة أرسلت طائرة واحدة على الأقل لنقل الإمدادات العسكرية إلى قوات الدعم السريع.

ونشرت الشبكة الأميركية «سي إن إن» عن مصادر لم تسمها، قولها إن المشير حفتر «دعم قوات الدعم السريع رغم أنه ينفي انحيازه لأي طرف»، مشيرة إلى أن زيادة نشاط «فاغنر» في ليبيا، إلى جانب مزاعم مصادر دبلوماسية سودانية وإقليمية، تشير إلى أن كلا من «روسيا وحفتر ربما كانا يستعدان لدعم قوات الدعم السريع حتى قبل اندلاع العنف».

القيادة العامة تنفي دعم أي طرف في السودان

وسبق أن كذبت القيادة العامة تلك الأنباء، وفق بيان أخير نُشر على الحساب الرسمي للناطق باسم القيادة اللواء أحمد المسماري، بموقع «فيسبوك».

ونفت القيادة العامة «تقديم الدعم لطرف ضد آخر في السودان»، معربة عن «استعدادها للقيام بدور الوساطة بين الأشقاء في السودان لوقف القتال».