أسوشيتد برس: معطيات اشتباكات السودان «وصفة» مشابهة لما حدث في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

وصفت وكالة «أسوشيتد برس» معطيات الاشتباكات الدائرة في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع بأنها «وصفة» مشابهة لصراعات عصفت ببلدان أخرى في الشرق الأوسط وأفريقيا، من لبنان وسورية إلى ليبيا وإثيوبيا.

ونقلت الوكالة الأميركية عن الخبير في شؤون السودان بجامعة تافتس في ماساتشوستس أليكس دي وال القول إن «الصراع يجب أن يُنظر إليه على أنه الجولة الأولى من حرب أهلية».

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أموال وإمدادات الأسلحة في السودان

وأضاف: «ما لم يجري إنهاؤه بسرعة، فسيتحول إلى لعبة متعددة المستويات مع بعض الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية التي تسعى لتحقيق مصالحها، باستخدام الأموال وإمدادات الأسلحة وربما قواتها أو وكلائها».

وفي وقت سابق، قالت القوات المسلحة السودانية في بيان إنها وافقت على هدنة لمدة ثلاثة أيام تبدأ لتمكين الشعب السوداني من الاحتفال بعيد الفطر، في أول وقف لإطلاق النار من الجانبين، بعد قتال بدأ في 15 أبريل وخلّف 413 قتيلاً و3551 جريحاً، بحسب منظمة الصحة العالمية.