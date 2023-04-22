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«ذا نيويورك تايمز»: قوات حميدتي حصلت على سلاح من حفتر

القاهرة - بوابة الوسط السبت 22 أبريل 2023, 04:30 مساء
«ذا نيويورك تايمز»: قوات حميدتي حصلت على سلاح من حفتر
عناصر من قوات الدعم السريع السودانية، (أرشيفية: الإنترنت)
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قالت جريدة «ذا نيويورك تايمز»، إن قوات الدعم السريع السودانية بقيادة محمد حمدان دقلو المعروف بـ«حميدتي»، حصلت على أسلحة مقدمة من قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر.

ونقلت الجريدة عن مسؤولين أميركيين أنه من غير الواضح إن كانت تلك الأسلحة من مخازن القيادة العامة، أم مرسلة من دولة الإمارات.

اتهام بدعم قوات حميدتي
ويوم الثلاثاء الماضي، اتهم عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان شمس الدين كباشي، دولتي جوار للسودان «في الاتجاه الغربي» بدعم قوات الدعم السريع.

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ثم نقلت جريدة «وول ستريت جورنال» الأميركية عن مصادر لم تسمها، أن قوات القياد العامة أرسلت طائرة واحدة على الأقل لنقل الإمدادات العسكرية إلى قوات الدعم السريع.

كما نقلت الشبكة الأميركية «سي إن إن» عن مصادر لم تسمها، قولها إن المشير حفتر «دعم قوات الدعم السريع رغم أنه ينفي انحيازه لأي طرف»، مشيرة إلى أن زيادة نشاط «فاغنر» في ليبيا، إلى جانب مزاعم مصادر دبلوماسية سودانية وإقليمية، تؤشر على أن كلا من «روسيا وحفتر ربما كانا يستعدان لدعم قوات الدعم السريع حتى قبل اندلاع العنف».

القيادة العامة تنفي دعم أي طرف في السودان
وسارعت القيادة العامة إلى تكذيب تلك الأنباء، وفق بيان أخير نشر على الحساب الرسمي للناطق باسم القيادة اللواء أحمد المسماري، بموقع «فيسبوك».

ونفت القيادة العامة «تقديم الدعم لطرف ضد آخر في السودان»، معربة عن «استعدادها للقيام بدور الوساطة بين الأشقاء في السودان لوقف القتال».

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