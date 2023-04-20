الجيش السوداني يعلن استيلاءه على قاعدة للدعم السريع قرب الحدود مع ليبيا

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني

أعلن أفراد يتبعون الجيش السوداني، استيلاءهم على قاعدة «الشيفرليت» العسكرية الخاصة بقوات الدعم السريع، القريبة من الحدود مع ليبيا.

وقال العناصر، في مقطع فيديو متداول، إنهم سيطروا على مركبات دفع رباعي وكميات كبيرة من الذخائر، حسب جريدة «السوداني» المحلية الموالية للجيش.

ويشهد السودان منذ السبت الماضي اشتباكات بين الجيش بقيادة عبدالفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو المعروف بـ«حميدتي»، وتجددت المواجهات صباح اليوم الخميس بين الطرفين في العاصمة الخرطوم رغم الهدنة المتفق عليها أمس.

اتهام لدول الجوار بدعم قوات حميدتي

ويوم الثلاثاء الماضي، اتهم عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان شمس الدين كباشي دولتي جوار للسودان «في الاتجاه الغربي» بدعم قوات الدعم السريع.

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ثم نقلت جريدة «وول ستريت جورنال» الأميركية عن مصادر لم تسمها، أن قوات القياد العامة أرسلت طائرة واحدة على الأقل لنقل الإمدادات العسكرية إلى قوات الدعم السريع.

القيادة العامة تنفي دعم أي طرف في السودان

وسارعت القيادة العامة إلى تكذيب تلك الأنباء، وذلك وفق بيان منشور على الحساب الرسمي للناطق باسم القيادة اللواء أحمد المسماري بموقع «فيسبوك».

ونفت القيادة العامة «تقديم الدعم لطرف ضد آخر في السودان»، معربة عن «استعدادها للقيام بدور الوساطة بين الأشقاء في السودان لوقف القتال».