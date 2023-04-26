شاهد في «وسط الخبر»: ما حقيقة دعم حفتر لـ«حميدتي»؟

القاهرة - بوابة الوسط

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، الثلاثاء، الضوء على التقارير التي تحدثت عن دعم قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر لقوات «الدعم السريع» السودانية بقيادة محمد حمدان دقلو (حمديتي)، وهو ما نفته القيادة العامة في العديد من المناسبات، كان آخرها على لسان حفتر نفسه بقوله أمس الإثنين إن قوات «الجيش لا تتدخل في شؤون الدول الأخرى».

وسبق ذلك تقارير عديدة لصحف أجنبية من بينها جريدة «ذا غارديان» البريطانية، التي قالت إن حفتر أمد «حميدتي» بمعلومات عن نية الجيش السوداني التحرك ضد قواته، قبل أيام من بدء المعارك الشرسة الجارية في السودان منذ 15 أبريل الجاري. كما ذكرت جريدة «واشنطن بوست» الأميركية أن قوات الدعم السريع السودانية تلقت نحو 30 ناقلة وقود وشحنة إمدادات عسكرية على الأقل من أحد أبناء قائد قوات القيادة العامة المشير حفتر.

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وفتح البرنامج نقاشًا حول تلك الاتهامات، مع كل من: رئيس تحرير مجلة شؤون ليبية رشيد خشانة، والمستشار السابق للمجلس الأعلى للدولة صالح البكوش ورئيس مجموعة العمل الوطني خالد الترجمان.

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