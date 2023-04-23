الصديق حفتر: لقائي مع حميدتي ليس له علاقة بالسياسة

القاهرة - بوابة الوسط

قال الصدّيق حفتر، الابن الأكبر للمشير خليفة حفتر، القائد العام لقوات القيادة العامة إن زيارته السودان، التي التقى خلالها نائب رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد قوات «الدعم السريع» محمد حمدان دقلو (حميدتي)، ليست «ذات طابع سياسي».

وفي وقت سابق اليوم الأحد، نقلت جريدة «ذا غارديان» البريطانية عن مصادر لم تسمها قولها إن الصديق حفتر نقل معلومات إلى «حميدتي» عن نية الجيش السوداني التحرك ضد قواته، وذلك خلال زيارة أداها في وقت سابق هذا الشهر إلى العاصمة السودانية الخرطوم؛ حيث عيِّن الصديق، رئيسًا فخريًا لنادي المريخ السوداني، وهو النادي وثيق الصلة بـ«حميدتي».

الصديق حفتر: لقائي مع حميدتي «لم يناقش أي موضوع بخلاف النادي»

لكن نجل حفتر، أوضح في تصريحات إلى جريدة «الشرق الأوسط»، أنه زار السودان بناء على طلب من فريق نادي المريخ لكرة القدم الذي اختاره رئيسًا شرفيًا، لافتًا إلى أن اجتماعه المقتضب مع حميدتي خلال مأدبة إفطار، جاء بطلب من رئاسة نادي المريخ، «ولم يتضمن مناقشة أي موضوع بخلاف النادي»، الذي يعتبر الأخير من أكبر مناصريه.

وفي أبريل الجاري، أثيرت أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا عن إعلان نادي المريخ السوداني تعيين الصديق حفتر رئيسًا فخريًا بعد أن تبرع له بمبلغ مليوني دولار أميركي.

الصديق حفتر: لم أُقدِّم دعمًا ماليًا لنادي المريخ السوداني

غير أن الصديق حفتر اعتبر أن تلك الأنباء «مجرد شائعات»، مشيرًا إلى أنه «وعد بمساعدة النادي في الحصول على رعاة يمكنهم توفير الدعم المطلوب»، متابعًا أن «المريخ نادٍ عريق، لكني لم أتعهّد بدفع أموال؛ لأني لا أملكها أولًا، وثانيًا لحاجة الأندية في ليبيا أكثر إلى الدعم في المرحلة الحالية».

وجدد التأكيد على أن زيارته إلى السودان «كانت محددة في موضوع الرئاسة الشرفية لنادي المريخ، استجابة لطلب النادي، الذي كان يرد عبر تلك الزيارة، على كرم الضيافة الذي خصّ به المشير حفتر النادي خلال إقامته في بنغازي (شرق البلاد)».

القيادة العامة تنفي انحيازها إلى «قوات حميدتي»

وهذا ليس النفي الأول، فقد أجرى حفتر اتصالًا بالقائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان اليوم، للرد على «مزاعم دعم القيادة العامة قوات حميدتي». وقال البرهان إن «حفتر اتصل به شخصيًا وأكد أن هذه المزاعم يراد بها الوقيعة والفتنة بين الجيران»، مشيرًا إلى أن معلومات حول هذا الأمر وردت للجيش السوداني من جهات مختلفة «لديها مصلحة في تأجيج الصراعات».

كما نفت القيادة العامة «تقديم الدعم لطرف ضد آخر في السودان»، معربة عن «استعدادها للقيام بدور الوساطة بين الأشقاء في السودان لوقف القتال»، وذلك وفق بيان نُشر على الحساب الرسمي للناطق باسم القيادة اللواء أحمد المسماري، بموقع «فيسبوك».