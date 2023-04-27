  • Alwasat News
Atwasat

إحالة 3 أشخاص إلى النيابة العامة أطلقوا النار ببوابة كعام في الخمس

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 27 أبريل 2023, 04:57 مساء
إحالة 3 أشخاص إلى النيابة العامة أطلقوا النار ببوابة كعام في الخمس
بوابة كعام بالخمس حيث أطلقت مجموعة مسلحة النار، الإثنين 24 أبريل 2023. (مديرية أمن الخمس)
alwasat radio

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، أن مركز شرطة كعام التابع لمديرية أمن الخمس، أحال ثلاثة أشخاص إلى النيابة العامة، على خلفية قيامهم بالرماية بواسطة سلاح ناري ببوابة كعام.

وأضافت وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك» أن إطلاق النار عند البوابة الأمنية أدى إلى إصابة أحد المواطنين.

مجموعة مسلحة تطلق النار ببوابة كعام
وقالت مديرية أمن الخمس عبر صفحتها على «فيسبوك» اليوم؛ إن بوابة كعام تعرضت يوم الإثنين 24 أبريل الجاري، لإطلاق نار «من قبل مجموعة مسلحة».

- متهم بجريمة قتل يسلم نفسه لقسم البحث الجنائي بمديرية أمن الخمس
- ضبط متهم بقتل أحد أقاربه في الخمس
- ضبط مطلوب في قضايا سرقة واعتداء بالخمس

وأضافت المديرية أن مركز شرطة كعام استقبل يومها «المدعو (ع.ا) وأبلغ عن إصابة المدعو (ا.ا) بعيار ناري نتيجة إطلاق النار».

مطلقوا النار ببوابة كعام يسلمون أنفسهم للشرطة
وأوضحت أنه بمتابعة من مدير أمن الخمس العميد مفتاح امحمد حيدر، ورئيس مركز شرطة كعام «قام كل من (ف. س) و(ا.ب) و(ع.ف) و(ع.ع) بتسليم أنفسهم طواعية إلى مركز شرطة كعام».

وأكدت مديرية أمن الخمس اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم ووضعهم في غرفة الحبس الاحتياطي بمركز شرطة كعام وإحالتهم إلى النيابة العامة من حيث الاختصاص.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تطورات الوضع في السودان في اليوم الأخير للهدنة

تطورات الوضع في السودان في اليوم الأخير للهدنة
تأثيرات تغير المناخ في شرق أفريقيا.. نفوق ماشية وتدمير محاصيل ومغادرة ملايين الأشخاص مناطقهم

تأثيرات تغير المناخ في شرق أفريقيا.. نفوق ماشية وتدمير محاصيل ومغادرة ملايين ...
كأس إيطاليا: إنتر يقصي يوفنتوس ويبلغ النهائي

كأس إيطاليا: إنتر يقصي يوفنتوس ويبلغ النهائي
أرباح «سامسونغ» الفصلية في أدنى مستوى منذ 14 عاما

أرباح «سامسونغ» الفصلية في أدنى مستوى منذ 14 عاما
دراسة: موجة جفاف شديد تضرب القرن الإفريقي بسبب الاحتباس المناخي

دراسة: موجة جفاف شديد تضرب القرن الإفريقي بسبب الاحتباس المناخي
الدوري الإسباني: عقدة رايو فايكانو تُسقط برشلونة

الدوري الإسباني: عقدة رايو فايكانو تُسقط برشلونة
كاريكاتير حليم - أزمة البصل!

كاريكاتير حليم - أزمة البصل!
شاهد في «تغطية خاصة»: مصالحات برقة.. انفراجة حقوقية أم تجديد للسيطرة؟

شاهد في «تغطية خاصة»: مصالحات برقة.. انفراجة حقوقية أم تجديد للسيطرة؟
البرازيل مستعدة لانتظار قرار أنشيلوتي حتى مايو

البرازيل مستعدة لانتظار قرار أنشيلوتي حتى مايو
الرئيس البرازيلي: تحديد الطرف المحق في النزاع بين روسيا وأوكرانيا لا يفيد في شيء

الرئيس البرازيلي: تحديد الطرف المحق في النزاع بين روسيا وأوكرانيا لا يفيد في شيء
يوفنتوس ضيف إنتر ميلان في معركة نصف نهائي كأس إيطاليا بأحلام الثأر

يوفنتوس ضيف إنتر ميلان في معركة نصف نهائي كأس إيطاليا بأحلام الثأر
بكين: الاتصال بين شي وزيلينسكي جرى بمبادرة أوكرانية

بكين: الاتصال بين شي وزيلينسكي جرى بمبادرة أوكرانية
فيلم «نابليون» يحظى بإشادة أصحاب دور السينما الأميركية

فيلم «نابليون» يحظى بإشادة أصحاب دور السينما الأميركية
زيلينسكي: أجريت حديثا طويلا ومهما مع الرئيس الصيني

زيلينسكي: أجريت حديثا طويلا ومهما مع الرئيس الصيني
فوضى عارمة في السودان وفرار مسؤولين من نظام البشير من السجن

فوضى عارمة في السودان وفرار مسؤولين من نظام البشير من السجن
ثورة فبراير في دراسة أكاديمية

ثورة فبراير في دراسة أكاديمية
كاستيانوس حطم رقمًا صمد 75 عامًا.. جيرونا يصعق ريال مدريد برباعية تاريخية

كاستيانوس حطم رقمًا صمد 75 عامًا.. جيرونا يصعق ريال مدريد برباعية تاريخية
أوراق منسية من حياة ألبرت أينشتاين في بلجيكا

أوراق منسية من حياة ألبرت أينشتاين في بلجيكا
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
باربرا ليف تؤكد لحفتر الحاجة لمنع «فاغنر» من زيادة زعزعة استقرار ليبيا والسودان
باربرا ليف تؤكد لحفتر الحاجة لمنع «فاغنر» من زيادة زعزعة استقرار ...
باشاغا يقدم لعقيلة مشروع قانون خاص بإدارة الحكم المحلي وإنشاء المحافظات
باشاغا يقدم لعقيلة مشروع قانون خاص بإدارة الحكم المحلي وإنشاء ...
المفوضية تستعرض خطة التوعية للانتخابات المرتقبة
المفوضية تستعرض خطة التوعية للانتخابات المرتقبة
عائلة محمد زعبية تؤكد إطلاقه: اللاعب في بيته الآن
عائلة محمد زعبية تؤكد إطلاقه: اللاعب في بيته الآن
ضبط شخص متلبسًا بحيازة مواد مخدرة بصبراتة
ضبط شخص متلبسًا بحيازة مواد مخدرة بصبراتة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
حكومة الدبيبة: 4 أيام عطلة رسمية لمناسبة عيد الفطر
حكومة الدبيبة: 4 أيام عطلة رسمية لمناسبة عيد الفطر...
دار الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر
دار الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر...
بإجمالي 37 مليون قدم مكعب.. «مليتة» تعيد فتح بئر غازية بحقل «بحر السلام»
بإجمالي 37 مليون قدم مكعب.. «مليتة» تعيد فتح بئر غازية بحقل ......
هيئة الأوقاف تعلن الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك
هيئة الأوقاف تعلن الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك...
ليبيون يؤدون صلاة عيد الفطر في عدد من المدن مع الانقسام حول رؤية هلال شوال (صور)
ليبيون يؤدون صلاة عيد الفطر في عدد من المدن مع الانقسام حول ......
المزيد
فتح باب تسجيل الناخبين في بلديات مسلاتة والزاوية المركز والشويرف وزلطن
فتح باب تسجيل الناخبين في بلديات مسلاتة والزاوية المركز ......
عدد من المستشارين بالمحكمة العليا يؤدون اليمين القانونية أمام رئيس مجلس النواب
عدد من المستشارين بالمحكمة العليا يؤدون اليمين القانونية ......
إحالة 3 أشخاص إلى النيابة العامة أطلقوا النار ببوابة كعام في الخمس
إحالة 3 أشخاص إلى النيابة العامة أطلقوا النار ببوابة كعام في......
ضبط شخص متلبسًا بحيازة مواد مخدرة بصبراتة
ضبط شخص متلبسًا بحيازة مواد مخدرة بصبراتة...
عائلة محمد زعبية تؤكد إطلاقه: اللاعب في بيته الآن
عائلة محمد زعبية تؤكد إطلاقه: اللاعب في بيته الآن...
المزيد