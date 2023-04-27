إحالة 3 أشخاص إلى النيابة العامة أطلقوا النار ببوابة كعام في الخمس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، أن مركز شرطة كعام التابع لمديرية أمن الخمس، أحال ثلاثة أشخاص إلى النيابة العامة، على خلفية قيامهم بالرماية بواسطة سلاح ناري ببوابة كعام.

وأضافت وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك» أن إطلاق النار عند البوابة الأمنية أدى إلى إصابة أحد المواطنين.

مجموعة مسلحة تطلق النار ببوابة كعام

وقالت مديرية أمن الخمس عبر صفحتها على «فيسبوك» اليوم؛ إن بوابة كعام تعرضت يوم الإثنين 24 أبريل الجاري، لإطلاق نار «من قبل مجموعة مسلحة».

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وأضافت المديرية أن مركز شرطة كعام استقبل يومها «المدعو (ع.ا) وأبلغ عن إصابة المدعو (ا.ا) بعيار ناري نتيجة إطلاق النار».

مطلقوا النار ببوابة كعام يسلمون أنفسهم للشرطة

وأوضحت أنه بمتابعة من مدير أمن الخمس العميد مفتاح امحمد حيدر، ورئيس مركز شرطة كعام «قام كل من (ف. س) و(ا.ب) و(ع.ف) و(ع.ع) بتسليم أنفسهم طواعية إلى مركز شرطة كعام».

وأكدت مديرية أمن الخمس اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم ووضعهم في غرفة الحبس الاحتياطي بمركز شرطة كعام وإحالتهم إلى النيابة العامة من حيث الاختصاص.