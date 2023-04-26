متهم بجريمة قتل يسلم نفسه لقسم البحث الجنائي بمديرية أمن الخمس

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الأربعاء، أن أحد المتهمين بجريمة قتل في مدينة الخميس سلم نفسه لأعضاء قسم البحث الجنائي بمديرية الأمن في المدينة.

وقالت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن إشارة هاتفية وردت إلى مركز شرطة الخمس بمديرية أمن الخمس من نقطة الشرطة بمستشفي الخمس، مفادها جلب شخص مصاب بعيار ناري في منطقة الرأس مفارقا للحياة.

- ضبط متهم بقتل أحد أقاربه في الخمس

- ضبط مطلوب في قضايا سرقة واعتداء بالخمس

- ضبط شخص متلبسا بترويج المخدرات في الخمس

وأوضحت الوزارة أنه «من خلال التنسيق والتعاون الأمني بين قسم البحث الجنائي وقسـم شرطـة النجـدة الخمس وفرع مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المرقب وإدارة المهام الخاصة بالإدارة العامة للعمليات الأمنية؛ تم التعرف على الجاني ويدعى (م.ح.أ)، وقام بتسليم نفسه لأعضاء البحث الجنائي الخمس».

وأضافت وازرة الداخلية أن النيابة العامة باشرت التحقيقات مع المتهم «واعترف بما نسب إليه وأفاد بأنه هو من قام بقتل المجني عليه بواسطة سلاح ناري نوع مسدس 9 ملم»، مشيرة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية كافة حياله.