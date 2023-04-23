ضبط متهم بقتل أحد أقاربه في الخمس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الأحد، القبض على متهم بقتل أحد أقاربه في مدينة الخمس.

ونفذ المتهم ويدعى «م.ي.أ» جريمته ثم لاذ بالفرار، لكن دوريات إدارة المهام الخاصة بالإدارة العامة للعمليات الأمنية تمكنت من القبض عليه وضبط السلاح المستخدمة في الجريمة، وفق بيان الوزارة.

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وأشار البيان إلى استخدام المتهم مسدس 9 مليمترات في جريمته ثم خبئه في منزله بعد قتل قريبه. واتخذت الإجراءات القانونية حيال المتهم وتقرر إحالته إلى الجهات ذات الاختصاص.